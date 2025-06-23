Что произошло с Валентиной Талызиной?

Известная актриса Валентина Талызина умерла 21 июня. Звезде театра и кино было 90 лет. Юбилей она отметила в январе 2025 года. Тогда Валентина Талызина признавалась, что никогда не считала свои годы.

Согласно имеющейся информации, Валентина Талызина страдала от злокачественной опухоли. Медики выявили у артистки новообразование в области поджелудочной железы.

В стенах Театра имени Моссовета кончину Валентины Талызиной оценили как колоссальную потерю для отечественной культуры. В данном культурном заведении артистка трудилась с 1958 года.

Траурная церемония прощания с Валентиной Илларионовной пройдет 24 июня в Театре имени Моссовета. Покоиться актриса будет на Ваганьковском кладбище.

В наследство Валентина Талызина оставила своим родным квартиру за 50 млн рублей и дачу в Кратово.