Что написано у Жени Ершова на лбу?

Музыкант, блогер и боец ММА Евгений Ершов покрыл тело татуировками. Но что они означают?

Особенно поклонников интересует строка на лбу Евгения Ершова. Это не просто набор знаков. Это фраза. В переводе она дословно означает вот что:

"Помни, с чего ты начинал и как жила твоя семья".

Большинству поклонников Евгений Ершов стал знаком после участия в шоу телеканала ТНТ. Он отметился в таких проектах, как 'Сокровища императора' и 'Звезды в Африке'.

Недавно он стал участником проекта 'Мастер игры'. В последнем выпуске Евгений Ершов покинул шоу. Он отметился конфликтом с Марго Овсянниковой. Звезду 'Дома-2', а ныне певицу и подругу Филиппа Киркорова, Ершов обозвал ничтожеством.