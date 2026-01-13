Что известно про наследство Веры Алентовой: в Москве неожиданно открыли дело

После ухода из жизни знаменитой актрисы Веры Алентовой начался юридический процесс, связанный с ее имуществом. Во вторник, 13 января, в столице официально завели наследственное дело.

Дело открыто: что это значит

Подтвердилась информация о начале процедуры оформления наследства. Сообщается, что в документах Московской нотариальной палаты появилась запись об открытии дела после смерти народной артистки.

Речь идет об имуществе легенды кино, всенародно любимой за роль в фильме «Москва слезам не верит».

Чем владела Алентова

- Роскошная квартира в центре Москвы. Семья жила в просторной квартире на Тверской-Ямской — одной из самых престижных улиц столицы. Изначально эту трехкомнатную квартиру в районе Олимпийской деревни Владимир Меньшов получил как награду за фильм «Москва слезам не верит».

- Загородный дом в Подмосковье. В селе Игнатово (Дмитровский район) у семьи был собственный двухэтажный дом, который они строили в течение трех лет.

По оценкам экспертов, общая стоимость этой недвижимости может достигать нескольких сотен миллионов рублей.

Кому достанется наследство

После смерти Веры Алентовой все ее имущество, согласно закону, перейдет единственной дочери — телеведущей Юлии Меньшовой. Споров о наследстве не ожидается, так как других наследников первой очереди (супруг, родители) нет — муж актрисы, режиссер Владимир Меньшов, ушел из жизни в 2021 году.

Напомним, Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года. Ей было 83 года. Трагедия случилась в день, когда актриса пришла проститься со своим коллегой, артистом Анатолием Лобоцким.

Во время церемонии в Театре Пушкина Алентовой стало плохо. Ее оперативно вынесли на носилках и увезли на скорой помощи, но спасти звезду, к сожалению, не удалось.