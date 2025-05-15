Что известно о мужьях Лии Ахеджаковой?

86-летняя Лия Ахеджакова известна советским зрителям по роли секретарши Веры в «Служебном романе», она также сыграла Ольгу Павловну в культовом фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и Малаеву в «Гараже». Эти картины в свое время сделали актрису узнаваемой и популярной. Однако о своей личной жизни знаменитость всегда старалась говорить как можно реже. И это при том, что Лия Ахеджакова трижды была замужем.
Первый муж — Валерий Носик
С ним актриса познакомилась в МТЮЗе. Однако супружеская жизнь с Носиком оказалась непростой. Валерий не только пристрастился к спиртному, но и якобы изменял Лии, пишет kp.ru. Ахеджакова ушла от мужа, решив оставить ему квартиру. Эта недвижимость была куплена на деньги отчима. Тот позже признался, что никогда не упрекал Лию в этом. Ее он всегда считал родным ребенком. Отчим актрисы только кратко сказал, что ему бы хотелось, чтобы она осталась в двушке, а не отдавала свою квартиру бывшему мужу и его любовнице.
Второй муж — Борис Кочейшвили
Во второй раз Лия Ахеджакова вышла замуж за художника-графика. Однако супружеская жизнь с Борисом Кочейшвили не принесла актрисе счастья. Знаменитость никогда не говорила о том, почему они развелись. Известно лишь то, что второй муж сильно обидел актрису. Развод совпал с непростым периодом в жизни Лии. Тогда от тяжелой болезни умерла ее мама. У женщины был рак.
Лия Ахеджакова всегда скрывала личную жизнь. Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press
Третий муж — Владимир Персиянинов
Летом 2001 года Лия Ахеджакова, которой на тот момент было 63 года, расписалась с московским фотографом. Мужчина был значительно моложе актрисы. На момент свадьбы Владимиру Персиянинову было 43 года. Жена оказалась старше его на двадцать лет. Но это мужчину нисколько не смутило.
Актриса же заверяла, что даже не заметила того, как к ней подкрался зрелый возраст. Сейчас знаменитость практически не снимается в кино. Ходили слухи, что она рассталась и с третьим мужем, но сама Ахеджакова эти домыслы никак не комментирует.