Что известно о мужьях Лии Ахеджаковой?

86-летняя Лия Ахеджакова известна советским зрителям по роли секретарши Веры в «Служебном романе», она также сыграла Ольгу Павловну в культовом фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и Малаеву в «Гараже». Эти картины в свое время сделали актрису узнаваемой и популярной. Однако о своей личной жизни знаменитость всегда старалась говорить как можно реже. И это при том, что Лия Ахеджакова трижды была замужем.

Первый муж — Валерий Носик

С ним актриса познакомилась в МТЮЗе. Однако супружеская жизнь с Носиком оказалась непростой. Валерий не только пристрастился к спиртному, но и якобы изменял Лии, пишет kp.ru. Ахеджакова ушла от мужа, решив оставить ему квартиру. Эта недвижимость была куплена на деньги отчима. Тот позже признался, что никогда не упрекал Лию в этом. Ее он всегда считал родным ребенком. Отчим актрисы только кратко сказал, что ему бы хотелось, чтобы она осталась в двушке, а не отдавала свою квартиру бывшему мужу и его любовнице.

Второй муж — Борис Кочейшвили

Во второй раз Лия Ахеджакова вышла замуж за художника-графика. Однако супружеская жизнь с Борисом Кочейшвили не принесла актрисе счастья. Знаменитость никогда не говорила о том, почему они развелись. Известно лишь то, что второй муж сильно обидел актрису. Развод совпал с непростым периодом в жизни Лии. Тогда от тяжелой болезни умерла ее мама. У женщины был рак.