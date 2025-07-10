Что Голубкина сказала Олешко в последнем разговоре? Терзалась из-за Миронова

Александр Олешко впервые выдал подробности своего последнего разговора с ныне покойной Лариса Голубкиной. Мысли вдовы легендарного Андрея Миронова даже после стольких лет были о нем.

Лариса Ивановна терзалась переживаниями: она была разочарована друзьями великого артиста. Все они, как считала Голубкина, были ненастоящими. Когда гости покидали их дом, Миронов якобы говорил Голубкиной, что окружение его совсем не ценит.

Олешко дал понять, что долго держал в себе эту историю. И не хотел придавать ее огласке. Миронов не раз жаловался жене, что его друзья абсолютно равнодушны к его творчеству — к тому, что он делает в кадре и на сцене.

"Многие его друзья оказались так называемыми друзьями. Они его предали", — так рассказывала Голубкина Олешко про своего мужа.

Шоумен отметил, что теперь, когда Ларисы Ивановны не стало, он отважился озвучить ее слова.

"Я два раза был у нее в гостях, в той квартире, где они жили вместе с Андреем Мироновым. Она мне рассказывала о муже, сидя за большим столом", — приводит 78.ru слова Олешко.

Андрей Миронов умер в 1987 году на гастролях в Риге. Ему было всего 46 лет. Актер ушел на пике славы. Голубкина пережила мужа на несколько десятилетий. Она скончалась в марте 2025 года. Ей было 85 лет. В последнее время Лариса Ивановна передвигалась в инвалидном кресле. Ее мучили сильные боли. Из-за рака актриса заметно похудела. И уже не могла вставать с постели. За ней ухаживала сиделка.

Незадолго до смерти Голубкина переехала в санаторий. Там за актрисой присматривал опытный медперсонал. Наследницей артистки стала ее единственная дочь Мария Голубкина. На похоронах ее поддерживала сестра по отцу Мария Миронова.

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