Мария Голубкина пропала после похорон матери

Мария Голубкина пропала из социальных сетей сразу после похорон своей мамы, актрисы Ларисы Голубкиной. Мария Голубкина предпочла поставить на паузу любое общение с подписчиками.

В отличие от многих других знаменитостей, которые любят делиться своими эмоциями по поводу тяжелой утраты, Мария Голубкина пока не проронила ни слова о том, что она чувствует в связи с уходом своей мамы из жизни.

Единственный пост, который Мария Голубкина разместила в личном блоге, казался объявления даты и месты прощания с Ларисой Голубкиной. Никаких личностных оценок в нем Мария Голубкина себе не позволила.

Она не сообщала публично и о том, что Ларисы Голубкиной не стало. О том, как Мария Голубкина узнала о смертт мамы, в своем телеграм-канале рассказала ее сестра по отцу, актриса Мария Миронова. Они вместе репетировали на сцене, и в этот момент у Марии Голубкиной зазвонил телефон. Она вышла, а когда вернулась, сообщила всем трагическую весть.

Интересно, что на прощании с мамой Мария Голубкина не проронила ни слезинки. Она держалась довольно мужественно. Судя по всему, Мария Голубкина просто не хочет, чтобы кто-то посторонний видел ее эмоции.

Напомним, Лариса Голубкина скончалась 22 марта после тяжелой болезни. Прощание с ней состоялось 25 марта. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище столицы.