«То, что его больше нет, это ужасно жалко»: Познер скорбит о смерти Молчанова

Ушел из жизни выдающийся журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Член Академии российского телевидения скончался 12 мая на 76‑м году жизни после продолжительной болезни. Его вклад в отечественное телевидение сложно переоценить, и многие коллеги вспоминают о нем с глубоким уважением.

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер поделился воспоминаниями о Владимире Молчанове, охарактеризовав его как подлинного русского интеллигента и блестящего профессионала. По словам Познера, авторская программа Молчанова «До и после полуночи» по праву считалась одной из лучших на российском телевидении.

Познер рассказал, что познакомился с Молчановым еще в те времена, когда тот был студентом. Ранее он был знаком с сестрой Владимира, Аней. Журналист отметил, что всенародная известность пришла к Молчанову после запуска им собственной передачи «До и после полуночи».

По оценке Познера, эта программа выделялась на фоне остальных сразу по нескольким причинам.

«Во-первых, это была честная программа, чего сегодня, на мой взгляд, не хватает. Кроме того, она была по содержанию очень интересной. И, наконец, по тому, как она была сделана — по форме, она была безупречна совершенно», — сказал Владимир Познер.

Также Познер подчеркнул, что Молчанов был интеллигентом в самом высоком смысле слова: он никогда не шел на компромиссы и не соглашался делать то, с чем был не согласен, — именно за это его в свое время уволили с телевидения.

Журналист уточнил, что их с Молчановым нельзя было назвать близкими друзьями, однако между ними всегда существовали взаимная симпатия и глубокое уважение. В завершение Познер выразил искреннее сожаление в связи с уходом Молчанова, назвав его прекрасным человеком и талантливым журналистом.

«То, что его больше нет, это ужасно жалко. Ушел из жизни очень хороший человек и великолепный журналист», — отметил Познер.

Ранее стало известно, что в конце марта этого года Владимир Молчанов похоронил единственную дочь Анну. Они вместе проходили лечение в одной из клиник Израиля. Молчанова пускали в реанимацию к наследнице. Смерть дочери стала страшным ударом для больного раком Владимира Молчанова. В 2022-м году из жизни ушла любимая супруга телеведущего.

По материалам «Газета.Ru»