Что будет с Долиной дальше: все сроки для передачи ключей истекли – заявление адвоката Лурье

Конфликт вокруг квартиры народной артистки Ларисы Долиной и бизнесвумен Полины Лурье перешел в новую, принудительную стадию. Покупательница жилья исчерпала все варианты мирного урегулирования и теперь обратилась к силам закона.

Официальное обращение к приставам: ключей так и нет

Адвокат Полины Лурье, Светлана Свириденко, сообщила о том, что все согласованные сроки для передачи ключей истекли, а со стороны певицы никаких действий не последовало.

"Артистка так и не передала им ключи, хотя все сроки вышли", — констатирует юрист.

В связи с этим сторона покупательницы подготовила и направила в службу судебных приставов официальное заявление о возбуждении исполнительного производства.

Представитель Ларисы Долиной, в свою очередь, подтвердил, что певица находится вне России. Он заявил, что "Лариса Александровна уехала отдыхать до 20 января и все вопросы будут решать после".

Отпуск в ОАЭ как аргумент: реакция покупательницы

Информация о том, где именно проводит время артистка, стала известна Лурье и ее адвокатам не из официальных каналов, а из социальных сетей и публикаций в СМИ.

Покупательница и ее юристы были "чрезвычайно удивлены", узнав, что Долина в разгар судебного спора отдыхает с дочерью и внучкой на роскошном курорте в Абу-Даби, вместо того чтобы решать вопрос на родине.

Теперь процесс выселения переходит в правовое русло. Судебные приставы, получив документы, начнут процедуру принудительного исполнения решения суда, которое может включать в себя вскрытие квартиры и ее освобождение без личного участия нынешней владелицы.

Кстати, известный юрист Сергей Жорин рассказал Teleproramma.org, что Долиной даже может грозить арест, если она и дальше будет себя так вести.