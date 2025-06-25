Чем Бородина кормила народ на свадьбе? Спаржа с хамоном и картошка фри

Ксения Бородина с помпой отметила свою свадьбу. С женихом, блогером Николаем Сердюковым, они устроили торжество по всем канонам. Столы ломились от яств.

Однако мужская половина гостей явно хотела бы видеть больше мясных деликатесов. Селебрити невеста кормила утонченными блюдами и рыбой. Пользователи Сети недоумевали: где шашлык, мясо в горшочках и другие деликатесы?

В меню у Ксении были легкие закуски: крудо из сибаса с цитрусовой заправкой, спаржа с хамоном и трюфелем, карпаччо из говядины с артишоками и трюфельным айоли. Перцы рамиро с тартаром из тунца, карпаччо из осьминога с соусом понзу. В качестве салатов подавались: греческий с фетой и оливками, салат с вагю и соусом йогурт-тахини.

На горячее официанты разносили запеченных гребешков с соусом фуа-гра, паэлью со стриплойном. Также был сибас на гриле с лимоном, лопатки ягненка с запеченными овощами и трюфельный цыпленок. В качестве гарнира — овощи на гриле и картошка фри с трюфелем.

Также мы уже писали, что Ксения заранее расписалась с Николаем Сердюковым в ЗАГСе. Это событие они отметили на банкете. А затем отправились в путешествие в Турцию.