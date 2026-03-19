Бывший муж Лерчек продал семейный таунхаус за 225 млн: поделился ли он с больной раком экс-супругой

Стало известно о продаже особняка, в котором когда-то жили Лерчек и ее теперь уже бывший муж Артем Чекалин. На что потрачены средства, пока непонятно. Но на днях за Лерчек погасил 176 млн рублей налоговых долгов неизвестный гражданин. Может, это бывший муж блогерши протянул ей руку помощи?

История продажи: от размещения до закрытия сделки

Артем Чекалин совершил крупную сделку — он продал семейный таунхаус за 225 млн рублей. Особняк, хорошо знакомый поклонникам семьи по сторис, находился в коттеджном поселке "Ильинка Лейнхаус".

Дом появился на рынке недвижимости в ноябре 2025 года. Недавно сделка была успешно завершена: Артем Чекалин договорился с покупателем и оформил все необходимые документы.

Любопытная деталь: как раз на днях появилась новость о погашении долга экс‑жены Артема, Леры, перед налоговой. Однако остается неизвестным, поделился ли Артем с бывшей супругой частью вырученных от продажи средств. Деньги на счет Лерчек перевел гражданин, пожелавший остаться неизвестным. Речь о сумме в 176 млн рублей.

Кому принадлежал дом и как им пользовались после развода

Согласно документам, владельцем 450 квадратных метров жилой площади с авторским дизайном числился исключительно Артем Чекалин. После развода с Валерией он проживал именно в этом доме, в то время как его бывшая супруга арендовала другое жилье.

На данный момент Артем Чекалин находится под домашним арестом. Он принял решение забрать к себе троих детей. Лерчек сейчас проходит лечение от онкологии 4 стадии. Накануне у нее завершился первый курс иммунной терапии.

Куда переедет семья?

Информация о том, где теперь будет жить семья после продажи таунхауса, пока не раскрывается. Место нового проживания остаётся загадкой для публики.

По материалам Super.ru

