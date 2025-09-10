SHAMAN: "На "Интервидении" рядом со мной будут Катюша, родители и дочь"

В 2014 году об участнике шоу «Голос» Ярославе Дронове не знал никто, кроме фанатов новомосковской кавер-группы "Час пик". В 2022 году он начал большой путь уже как SHAMAN. После успеха хитов "Встанем" и "Я - русский!" он выступает на Красной площади, главных стадионах страны, крупнейших площадках и фестивалях, имеет звание заслуженного артиста России. И готовится к выходу на новый уровень - "Интервидение-2025", на котором 20 сентября представит Россию. В ходе подготовки к конкурсу Ярослав объяснил "Телепрограмме" необходимость личной охраны, посетовал на здоровье и вспомнил любимые кожаные штаны.
"Угрозы жизни поступают регулярно"
- Ярослав, на подготовительной пресс-конференции перед "Интервидением" вы сказали, что не так важно, какое место удастся занять.
- Действительно, конкурс "Интервидение" уже скоро - буквально через 10 дней, 20 сентября, пройдет он на площадке Live Арена, и я еще пока сам не знаю, как это будет, насколько красочно и ярко. Только знаю, что это будет масштабное событие - больше 20 стран-участников, в том числе и США. И моя самая главная задача - достойно представить Россию. Что касается места, то самое главное, что я уже в сердцах поклонников, в сердце народа России. И это самое главное место в моей жизни.
Ярослав часто выступает с российским флагом. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
- А что за номер, кстати? Будете бегать, прыгать, раздавать немного Фредди Меркьюри?
- Вот не поверите, но сразу после нашего разговора еду на встречу с режиссером номера. Потом будем встречаться со стилистами и костюмерами. Тогда и будет понятно, что за образ и номер будет. Вообще «Интервидение» - тот случай, когда я могу позволить себе расслабиться, ведь до этого сам продюсировал все от и до: и песни писал, и музыку, и аранжировки. А тут коллективное творчество. Просто отошел в сторонку и дал возможность профессионалам работать. От меня требуется только грамотно и качественно исполнить все задумки режиссера, не споткнуться на сцене и, разумеется, хорошо спеть.
- Тогда про песню. Трек «Прямо по сердцу», как заявлено, Максим Фадеев писал вслепую - не зная, что именно вам он достанется. Как это?
- Сначала мне прислали демоверсию песни в исполнении Максима, тогда я ее впервые и услышал. Впечатлился, естественно. Затем в конце мая встретились в его студии, вместе дошлифовали это произведение. Теперь все могут услышать финальную версию - там есть некий хор, который идет фоном и составляет эмоциональную структуру композиции. И вот бэк-вокал в этом хоре - и есть голос Максима Фадеева. В проигрышах вы можете это услышать. Такой его фирменный стиль.
- Конкурс для вас - дело не слишком новое, но здесь немножко другой уровень давления и ответственности. Все-таки в деле МИД РФ, правительство РФ, есть и внимание со стороны президента нашей страны. Это сильно давит?
- Что такое давление, знаю хорошо. После того как в 2022 году вышла песня «Встанем», а потом еще "Я - русский!", хлебнул этого сполна. Поэтому в таких условиях как рыба в воде себя чувствую. Мне давления и так по жизни хватает. И я даже не говорю сейчас про какой-то там хейт и так далее. Я говорю про конкретные и регулярные угрозы жизни, о чем бы не хотелось лишний раз распространяться, чтобы не делать на этом акцент. Поэтому для меня какое-то волнение, давление - это уже такие семечки, честно говоря…
"На сцене год идет за три"
SHAMAN исполняет заглавную роль в этноопере "Князь Владимир" 16+. Чтобы подготовиться к "Интервидению", исполнитель взял паузу в участии в этом проекте. Фото: Екатерина Гусева/"КП"
- Давайте чуть сбавим градус и поговорим про самооценку. Вы в эфире Первого канала, представляя песню для "Интервидения", признались, что вокалом обладаете весьма посредственным. Такого признания ни один представитель русского шоу-бизнеса позволить себе не сможет - железно.
- Позвольте, чуть поправлю. Я говорил не про нынешнюю форму, а про времена, когда только начинал заниматься вокалом, когда родители водили меня по всем творческим кружкам и в музыкальную школу. До тех пор, пока не стал заниматься вокалом, все было так - ничего выдающегося услышать там нельзя. Подтверждаю. Вокал был весьма посредственным. Посмотреть, как сейчас дети поют в телепроектах, - диву даешься! Я там даже рядом не стоял бы в своем возрасте.
- В итоге в Гнесинку на бюджет тоже не поступили...
- Все так, но тут ведь в чем дело - одним голосом на сцене сыт не будешь. Помимо вокала должно все совпасть: внешность, репертуар, костюм, философия, время, мысли. Все, как пазл, должно сложиться, чтобы выстрелить. Только тогда это получается. Конечно, я не бездействовал, много работал, и вот в 2022 году вышла песня "Встанем" - и время подхватило эту песню. Но и я к тому времени был готов, что такое произойдет, - вот еще в чем дело. Вот что важно.
- Сколько теперь у вас концертов в год?
- Можно посчитать, но если примерно, то больше 100, думаю. В месяц 8 - 10.
- Гонорары тоже сильно выросли за прошедшие годы. Вы чувствуете, что платите за это здоровьем?
- Конечно, бесследно ничто не проходит, как поется в песне. Посмотреть, как я выглядел три с половиной года назад и как сейчас выгляжу, - разница есть. Сказывается огромное количество перелетов, недосыпов, как бы ни старался бодриться. Год за три идет.
- Схуднули как будто.
- У меня в этом плане все просто: гуляющие 5 - 6 килограммов всегда со мной. Я же живой человек и тоже хочу вкусно есть и сладко пить (смеется). И, конечно, когда в постоянном стрессе живешь, пружину разжимать все равно необходимо. А то можно с ума сойти. Поэтому уже привык: набрал - скинул, скинул - набрал. Меня еще спасают концерты - это хорошая кардиотренировка: бегаешь два часа, прыгаешь. У меня даже весов-то нет, по одежде и по фотографиям с концертов определяю форму. Вижу - лицо округлилось или, наоборот, заострилось, стало более квадратным. Исходя из этого и решаю, что можно расслабиться или, наоборот, пора поужаться. Нормальный такой процесс. Артист, особенно молодой артист, которым меня до сих пор считают, это эстетика.
- Но пищевые привычки есть у вас? Или ред флаги.
- Слава богу, равнодушен к сладкому. И мучному. Пирожки, пончики, улитки - спокойно без этого живу. Без сладостей, десертов и мороженых с пирожными. Я - мясной человек: стейк из говядины могу съесть, курицу, рыбу. Очень люблю обычный овощной салат - огурцы, помидоры, перец болгарский. Винегрет сильно люблю. Первое ем редко - в охотку, если вдруг возникло желание. Из круп - либо гречка, либо рис. То есть стараюсь держать себя в форме, вот и все, но легко могу, если захочется, и фастфуд съесть.
"Катя наполняет меня энергетически"
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и SHAMAN объявили, что они вместе, на концерте исполнителя 9 марта. Фото: Екатерина Гусева/"КП"
- Осенью вы готовите два концерта в Кремле - 22 и 23 ноября. Программа называется "30 лет на сцене" 6+. Сколько-сколько?
- Это вовсе не стеб. Формально - это правда. Я действительно 30 лет на сцене, потому что впервые (и есть запись) в 4 года появился на сцене новомосковского ДК. Первым моим педагогом по вокалу была Елена Юрьевна Михеева. Я пришел заниматься, когда мне было 3 года и 8 месяцев, а в 4 года дебютировал, спев песню "Ах, вы сени, мои сени, сени новые мои". Так что в день рождения как раз будет тридцать лет как на сцене.
- Концертный график у вас расписан до 2026 года. У Надежды Кадышевой, чего раньше нельзя было представить, тоже. А еще по городам и весям блистает Татьяна Куртукова. Что случилось? В обществе есть запрос на народников? Или молодежь ломится на концерты, чтобы поснимать видео в ТикТок с персонажами мем-культуры?
- Лично для меня интерес к русской народной культуре никогда не падал, потому что я по первому образованию народник - находился в традиционной музыке 11 лет и никогда не забывал корней, народных песен и мотивов. Что касается публики, то, думаю, совпало много факторов. Многие ролики вирусятся в соцсетях, люди записывают видео, делятся. Я считаю, что это неплохо. Значит, есть запрос. Значит, мы все двигаемся в правильном направлении. Давайте так. Если пошел такой интерес, нужно понимать первоисточник - кто этот интерес изначально поднял.
- И это?..
- Положа руку на сердце, могу сказать, что это я. Потому что, когда в 2022 году началась специальная военная операция и огромное количество музыкантов покинули Россию (боялись, не понимали, повторяли за другими, сбежали), - именно я в этот момент встал и сказал "Я - русский". И стал пионером, первопроходцем, когда нас начали отменять повсеместно. Показал, что так можно, получается. И сделал это в яркой, запоминающейся рок-подаче: дреды, кожаные штаны мои любимые, блестящий пиджак. Хайпово!
- Давайте вернемся к "Интервидению". Большой зал, живое выступление, десятки стран со всего мира. Кто из близких придет поддержать вас?
- Думаю, что в зале будут мои мама и папа, а еще мама и папа Катюши (общественный деятель Екатерина Мизулина - возлюбленная артиста. - Авт.). Катя будет, скорее всего, рядом со мной, поблизости, чтобы поддерживать. Конечно же, вся моя команда будет. Возможно, дочка (Варвара, 10 лет) придет, если все будет складываться.
- Вам так проще? Когда близкие рядом.
- Самое главное - чтобы не тратили мои ресурсы. Даже самые близкие люди, самые любящие все равно отщипывают от тебя, особенно когда концентрируешься: все хотят общения, внимания, все говорят правильные слова, но даже в правильных словах есть то, что вытягивает энергию. А мне нужно, чтобы меня наполняли. Вот Катя как раз меня наполняет энергетически.
- Перед выходом на сцену есть обязательные таинства, приметы или ритуалы?
- Перекреститься три раза, как это делаю всегда, перед всеми важными моментами. Как и перед этим интервью. Есть такая традиция.
