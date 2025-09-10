SHAMAN: "На "Интервидении" рядом со мной будут Катюша, родители и дочь"

- Давайте чуть сбавим градус и поговорим про самооценку. Вы в эфире Первого канала, представляя песню для "Интервидения", признались, что вокалом обладаете весьма посредственным. Такого признания ни один представитель русского шоу-бизнеса позволить себе не сможет - железно.

- Позвольте, чуть поправлю. Я говорил не про нынешнюю форму, а про времена, когда только начинал заниматься вокалом, когда родители водили меня по всем творческим кружкам и в музыкальную школу. До тех пор, пока не стал заниматься вокалом, все было так - ничего выдающегося услышать там нельзя. Подтверждаю. Вокал был весьма посредственным. Посмотреть, как сейчас дети поют в телепроектах, - диву даешься! Я там даже рядом не стоял бы в своем возрасте.

- В итоге в Гнесинку на бюджет тоже не поступили...

- Все так, но тут ведь в чем дело - одним голосом на сцене сыт не будешь. Помимо вокала должно все совпасть: внешность, репертуар, костюм, философия, время, мысли. Все, как пазл, должно сложиться, чтобы выстрелить. Только тогда это получается. Конечно, я не бездействовал, много работал, и вот в 2022 году вышла песня "Встанем" - и время подхватило эту песню. Но и я к тому времени был готов, что такое произойдет, - вот еще в чем дело. Вот что важно.

- Сколько теперь у вас концертов в год?

- Можно посчитать, но если примерно, то больше 100, думаю. В месяц 8 - 10.

- Гонорары тоже сильно выросли за прошедшие годы. Вы чувствуете, что платите за это здоровьем?

- Конечно, бесследно ничто не проходит, как поется в песне. Посмотреть, как я выглядел три с половиной года назад и как сейчас выгляжу, - разница есть. Сказывается огромное количество перелетов, недосыпов, как бы ни старался бодриться. Год за три идет.

- Схуднули как будто.

- У меня в этом плане все просто: гуляющие 5 - 6 килограммов всегда со мной. Я же живой человек и тоже хочу вкусно есть и сладко пить (смеется). И, конечно, когда в постоянном стрессе живешь, пружину разжимать все равно необходимо. А то можно с ума сойти. Поэтому уже привык: набрал - скинул, скинул - набрал. Меня еще спасают концерты - это хорошая кардиотренировка: бегаешь два часа, прыгаешь. У меня даже весов-то нет, по одежде и по фотографиям с концертов определяю форму. Вижу - лицо округлилось или, наоборот, заострилось, стало более квадратным. Исходя из этого и решаю, что можно расслабиться или, наоборот, пора поужаться. Нормальный такой процесс. Артист, особенно молодой артист, которым меня до сих пор считают, это эстетика.

- Но пищевые привычки есть у вас? Или ред флаги.

- Слава богу, равнодушен к сладкому. И мучному. Пирожки, пончики, улитки - спокойно без этого живу. Без сладостей, десертов и мороженых с пирожными. Я - мясной человек: стейк из говядины могу съесть, курицу, рыбу. Очень люблю обычный овощной салат - огурцы, помидоры, перец болгарский. Винегрет сильно люблю. Первое ем редко - в охотку, если вдруг возникло желание. Из круп - либо гречка, либо рис. То есть стараюсь держать себя в форме, вот и все, но легко могу, если захочется, и фастфуд съесть.

"Катя наполняет меня энергетически"