Буйнов выдал о браке с женой Аленой: "Никакие ролевые игры не помогут"

Известный певец Александр Буйнов попытался объяснить, в чем секрет его брака с женой Аленой. Пара вместе уже больше сорока лет. Почему Буйнов и жена так долго вместе?

Александр Буйнов раскрыл правду о семейной жизни

Александр Буйнов считает, что отношения нельзя превращать в болото. Нужно стараться сохранять свежесть чувств. И все время держать себя в тонусе.

"Когда проходил конфетно-букетный период, начиналось болото. И мне становилось неинтересно. В этом случае никакие ролевые игры не помогут", — сказал Александр Буйнов MK.RU.

Он уточнил, что в его жизни с Аленой такого никогда не было. По мысли Буйнова, жить нужно насыщенно и ярко. И не бояться демонстрировать второй половине свои эмоции.