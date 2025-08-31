Буйнов выдал о браке с женой Аленой: "Никакие ролевые игры не помогут"

Александр Буйнов. Фото: Андрей Титов / Global Look Press

Буйнов рассказал, почему его брак с женой сложился счастливо: «Надо жить, эмоции выплескивать»

Известный певец Александр Буйнов попытался объяснить, в чем секрет его брака с женой Аленой. Пара вместе уже больше сорока лет. Почему Буйнов и жена так долго вместе?

Александр Буйнов раскрыл правду о семейной жизни

Александр Буйнов считает, что отношения нельзя превращать в болото. Нужно стараться сохранять свежесть чувств. И все время держать себя в тонусе.

"Когда проходил конфетно-букетный период, начиналось болото. И мне становилось неинтересно. В этом случае никакие ролевые игры не помогут", — сказал Александр Буйнов MK.RU.

Он уточнил, что в его жизни с Аленой такого никогда не было. По мысли Буйнова, жить нужно насыщенно и ярко. И не бояться демонстрировать второй половине свои эмоции.

"Надо жить, эмоции выплескивать, смеяться, ругаться, радоваться. Чувства постоянно подогреваются именно эмоциями", — уверен Буйнов.

Александр Буйнов и его жена Алена. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Что сейчас происходит с Александром Буйновым

Имя Александра Буйнова в этом году не раз появлялось на новостных лентах. В связи с не самыми приятными событиями. Сначала сообщалось о проблемах со здоровьем 75-летнего музыканта.

В январе он перенес операцию на позвоничнике на фоне онкологического заболевания. В прошлом году Буйнову был присвоен паллиативный статус, статус неизлечимо больного человека. Но несмотря на это певец ведет активную жизнь и даже продолжает выходить на сцену.

В конце зимы Буйнов на своем автомобиле сбил женщину. За это ему грозило лишение прав. Буйнов смог мирно разрешить ситуацию.

Он попросил прощения о пострадавшей. Навещал ее в больнице. И заслужил прощение.

