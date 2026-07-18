«Буду возиться с ее детишками»: Игорь Крутой сделал признание о дочери Саше, живущей в США

Трогательный праздник в семье 71-летнего маэстро Игоря Крутого. Композитор тепло поздравил свою дочь Александру с 23‑летием и поделился сокровенными мыслями о ней.

В честь дня рождения наследницы маэстро опубликовал редкие семейные снимки и рассказал об одной детской договоренности, которую Саша сумела сдержать. По словам Крутого, дочь еще в детстве пообещала, что переходный возраст станет испытанием для всех — но только не для папы. И, как с улыбкой отмечает композитор, свое слово она сдержала.

Александра не только выполнила это милое обещание, но и добилась важного жизненного рубежа — в этом году она окончила университет. Игорь Крутой с гордостью говорит о том, какой выросла его дочь: теплой, воспитанной и порядочной — именно такой, о какой они с женой мечтали.