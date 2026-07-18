«Буду возиться с ее детишками»: Игорь Крутой сделал признание о дочери Саше, живущей в США

Трогательный праздник в семье 71-летнего маэстро Игоря Крутого. Композитор тепло поздравил свою дочь Александру с 23‑летием и поделился сокровенными мыслями о ней.
В честь дня рождения наследницы маэстро опубликовал редкие семейные снимки и рассказал об одной детской договоренности, которую Саша сумела сдержать. По словам Крутого, дочь еще в детстве пообещала, что переходный возраст станет испытанием для всех — но только не для папы. И, как с улыбкой отмечает композитор, свое слово она сдержала.
Александра не только выполнила это милое обещание, но и добилась важного жизненного рубежа — в этом году она окончила университет. Игорь Крутой с гордостью говорит о том, какой выросла его дочь: теплой, воспитанной и порядочной — именно такой, о какой они с женой мечтали.
Игорь Крутой с маленькой Сашей. Фото: соцсети
«Хочу дождаться Сашкиной свадьбы и танцевать с ней танец невесты с отцом (где взять силы, чтобы не разреветься при всех?). Представляю, как буду возиться с ее детишками… В общем, с именинницей у нас море планов на будущее», — поделился Игорь Яковлевич.
Композитор не скрывает, что младшая из его четверых детей — его особая любимица. Их связь настолько крепкая, что незадолго до совершеннолетия Александры они даже сделали парные татуировки с датами рождения друг друга. Сейчас девушка живет в США, и потому встречи с отцом случаются не так часто, как хотелось бы, — каждое совместное мгновение для них особенно ценно.
«С Днем рождения, моя любимая девочка! Будь здорова и счастлива, и пусть твоя „фирменная“ улыбка всегда будет на твоем прекрасном лице, к чему ты нас с мамой приучила», — трогательно обратился композитор к дочери.