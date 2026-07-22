«Будто свои»: Павел Прилучный изменил форму ушей

В мире шоу‑бизнеса коррекция внешности давно перестала быть редкостью: звезды все чаще доверяют свою красоту рукам пластических хирургов. Мотивы у всех разные — кто‑то стремится сохранить молодость, кто‑то — довести черты лица до желаемого идеала. В числе знаменитостей, прибегавших к помощи специалистов, оказался и Павел Прилучный: артист прошел через отопластику.

О деталях вмешательства рассказала пластический хирург Гузаль Исамутдинова. По словам эксперта, актер действительно корректировал форму ушей. Причем первая операция, как считает врач, не оправдала ожиданий.

«Верхние кончики ушных раковин слишком сильно подшили к хрящам, из‑за чего создавался эффект „прибитых к голове“ ушей, а мочки при этом оттопыривались. Это хорошо заметно в ранних сериалах актера», — пояснила кандидат медицинских наук.

Однако в последние 2–3 года артист вновь обратился к хирургам — и результат оказался куда более удачным.

«Все переделали очень удачно. Уши получились естественными, будто свои», — приводит слова специалиста Woman.ru.

Фанаты Прилучного в последнее время активно обсуждают и другие перемены во внешности кумира: многие уверены, что актер изменил очертания нижней челюсти, сделав ее более выразительной за счет четких углов.