Бородина перестала размещать фото с Сердюковым: "Дайте спокойно пожить"

Телеведущая Ксения Бородина ответила на подозрения в разладе в семье. В личном блоге она объяснила, куда из ее соцсетей пропал Николай Сердюков. Что сказала Ксения Бородина?

Куда пропал третий муж Бородиной Сердюков?

С момента свадьбы Ксения Бородина и Николай Сердюков вели себя, как попугаи-неразлучники. Пара много путешествовала по разным странам. В личном блоге Бородиной то и дело появлялись совместные фото с Сердюковым.

Но с недавних пор все изменилось. Николай Сердюков исчез из соцсетей жены. К Ксении Бородиной появились вопросы.

Но она тут же поставила на место любопытных. Телезвезда разместила в личном блоге фото Николая Сердюкова. Благоверный Бородиной был запечатлен за трапезой в интерьерах ее особняка.