Бородина перестала размещать фото с Сердюковым: "Дайте спокойно пожить"

Телеведущая Ксения Бородина ответила на подозрения в разладе в семье. В личном блоге она объяснила, куда из ее соцсетей пропал Николай Сердюков. Что сказала Ксения Бородина?
Куда пропал третий муж Бородиной Сердюков?
С момента свадьбы Ксения Бородина и Николай Сердюков вели себя, как попугаи-неразлучники. Пара много путешествовала по разным странам. В личном блоге Бородиной то и дело появлялись совместные фото с Сердюковым.
Но с недавних пор все изменилось. Николай Сердюков исчез из соцсетей жены. К Ксении Бородиной появились вопросы.
Но она тут же поставила на место любопытных. Телезвезда разместила в личном блоге фото Николая Сердюкова. Благоверный Бородиной был запечатлен за трапезой в интерьерах ее особняка.
Николай Сердюков. Фото: соцсети Ксении Бородиной
"Ребятки, убедительная просьба перестать искать подвох там, где его нет. Где муж? Где кольцо? Не, ну несерьезно просто. Муж работает, я на съемках. Ваши страхи не переносите на нас, дайте спокойно пожить. Спасибо!" — написала Ксения Бородина в личном блоге.
В каком фильме снимается Ксения Бородина
Ксения Бородина сейчас занята съемками в фильме 'За любовь'. В картине она играет главную роль. Вместе с Бородиной в кино снимается ее младшая дочь Теона.
Партнером Ксении Бородиной по съемочной площадке является актер Алексей Чадов. Они исполнили роли супругов, оказавшихся на грани развода. Бородина уверена: в реальной жизни ей такое не грозит.
Справка
Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились минувшим летом. Этот брак стал третьим по счету для Ксении Бородиной. Для Сердюкова это вторая попытка построить счастливую семейную жизнь.
