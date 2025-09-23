Дана Борисова отказалась мириться с 18-летней дочкой Полиной: "Не общаемся и даже не живем вместе"

18-летняя Полина Аксенова рассказала о том, как сейчас складываются ее отношения с матерью. Дана Борисова обиделась на дочь и не желает с ней мириться. Хотя сама Полина пыталась наладить отношения с родительницей.

Дочь Борисовой живет отдельно от мамы

Аксенова недавно отметила свое совершеннолетие. И уже вынуждена жить отдельно от мамы. Та ее никак не поддерживает. И даже не выходит на связь с Полиной. Рассчитывать на финансовую помощь от Даны ее дочка не может. Она хотела найти себе работу. Но якобы в этот вопрос вмешалась Борисова. И Полина не смогла устроиться корреспондентом на ТВ.

"К сожалению, отношения не очень. У нас произошел конфликт на отдыхе. Уже в Интернете известны все его детали, и с тех пор мы, к сожалению, не общаемся и даже не живем вместе. Я пыталась помириться, но она сказала, что не рассматривает вариант, чтобы со мной общаться", — уточнила Аксенова.

Почему Полина поссорилась с Борисовой

До этого 18-летняя Полина поделилась историей конфликта с мамой. Девушка хотела устроиться на телевидение, мечтая стать корреспондентом. По словам Полины, мать использовала свое влияние, чтобы помешать дочери получить работу.

Причиной стала ссора, в ходе которой Полина упомянула прошлое матери, связанное с проблемами с алкоголем. После этого, по мнению девушки, ее перестали приглашать на телеканалы, хотя сама Аксенова была убеждена, что смогла бы устроиться туда даже без поддержки знаменитой родительницы.

"Да у меня клеймо на всю жизнь, что она моя мать", — заявила она.

После этих слов у Борисовой пропало всякое желание общаться с дочерью, которая не поблагодарила ее за поддержку. Ведь телеведущая дневала и ночевала в клинике, где Полине делали комплексную пластическую операцию.