Борисова о том, почему продюсер Диброва бросил ее 18-летнюю дочь: "Она перебрала спиртного"

18-летняя дочка известной телеведущей Даны Борисовой снова оказалась в центре внимания. Так, Полина Аксенова успела расстаться со своим 35-летним возлюбленным Артуром Якобсоном. И похоже, что виновата в этом сама девушка.

Почему дочь Борисовой рассталась с продюсером Диброва

О том, что роман с Артуром закончился, Полина сообщила в своих соцсетях. Девушка не стала ходить вокруг да около и честно заявила о разрыве. Более того, она признала свою ответственность за случившееся. По словам брюнетки, перемены дали ей новый импульс.

"Мы с Артуром расстались. Расставание вдохнуло в меня силы делать что-то новое. И первое, что в голову пришло — пилить рилсики", — сказала она.

Причину расставания Полина раскрывать не стала. Зато своим мнением поделилась мама юной телезвезды.

Что Борисова узнала о расставании Полины с продюсером Диброва

Пока дочь ограничилась намеками, в ситуацию вмешалась ее знаменитая мама. Дана в одном из интервью открыто рассказала, что, по ее версии, стало причиной конфликта. Оказалось, что Артуру не понравилось то, как повела себя его 18-летняя пассия.

"Как я поняла, она перебрала спиртного, и ею чуть не воспользовался посторонний человек. Артуру это не понравилось. Мне это, конечно, тоже не понравилось, и на этой почве они и расстались", - заверила Борисова.

Она изначально не поддерживала связь юной дочери с мужчиной, который почти вдвое старше нее. Зато Полина утверждала, что счастлива в новых отношениях. Вот только ухажер оказался слишком занятым. Из-за своих проектов, он не мог приглашать Полину на свидания так часто, как ей того хотелось.

По словам Даны, сейчас ее наследница тяжело переживает разрыв. Отношения с мамой у Полины тоже остаются напряженными. Тем не менее, они стараются наладить контакт и снова живут вместе. Сейчас Полина вновь переехала к своей родительнице.

Почему жених бросил дочку Борисовой

Свою версию разрыва озвучил и сам Артур Якобсон. Он не стал смягчать формулировки и прямо обвинил Полину.

"Да, мы расстались. Полина совершила очень плохой поступок. Ее близкие (мама, бабушка) встали на мою сторону, поддержали меня. Полина была пьяна, и один очень плохой человек воспользовался моментом. Какой вывод я для себя сделал? Моя девушка не будет пить!" — поделился он.

По его словам, возвращаться к бывшей возлюбленной он не собирается. Мужчина заявил, что считает себя преданным и не страдает из-за разрыва. Более того, Артур сообщил, что в какой-то мере доволен тем, что все произошло именно сейчас. Продюсер Диброва не скрывает, что сильно разочарован. Он не жалеет слов, когда говорит о последствиях произошедшего.

"А что если бы Полина была беременной от меня?! Полина совершила то, из-за чего дети потом растут без отцов в доме. Надеюсь, она извлечет из этого урок", - отметил экс-жених дочери Борисовой.

Сейчас, по его словам, они с Полиной общаются как друзья. Девушка переживает и "много плачет", а он называет себя даже в чем-то удачливым, так как вовремя бросил юную пассию.

