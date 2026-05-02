Больной раком муж Лены Катиной перенес операцию на позвоночнике

Дмитрий Спиридонов пережил очередное серьезное медицинское вмешательство — операцию на позвоночнике. Сразу после хирургического вмешательства предприниматель поделился новостью в своих социальных сетях. Он обратился к подписчикам с благодарностью за поддержку, попросив обойтись без лишних эмоций.

«Помните, как с онкологией все решил и отписываюсь по результату, чтобы без соплей. Искреннее спасибо за теплые слова и поддержку. Операция была на позвоночнике. Заживает как на собаке. Новый опыт в каталке. Хожу и уже отошел. Я буду бодрячком на следующей неделе», — написал Дмитрий.

Судя по публикации, несмотря на трудности, муж певицы сохраняет оптимизм и даже демонстрирует чувство юмора. Свое передвижение в инвалидном кресле он назвал «новым опытом».

Диагноз у Спиридонова был обнаружен несколько лет назад. После курса лечения наступила ремиссия, но в 2021 году произошел рецидив заболевания. Бизнесмену пришлось пройти химиотерапию — и именно после успешного завершения лечения он сделал предложение Лене Катиной.

Впоследствии врачи предупредили пару о необходимой паузе между химиотерапией и планированием ребенка — супруги выждали нужное время и стали родителями совершенно здорового сына Демьяна.

Сам Спиридонов признается: именно любовь и поддержка жены помогают ему справляться с недугом.

«Единственная девушка, прекрасная мама, любимая женщина, ради которой я буду жить. И это мой смысл. Я нашел свое счастье, семью и поддержку», — говорил бизнесмен ранее.

Лена неизменно находится рядом с супругом в его борьбе. Артистка признавалась, что даже на этапе знакомства знала о болезни Дмитрия, но это ее не остановило.

«Мы только-только познакомились. Это было непростое для Димки время. Я почему-то, не знаю почему, была уверена в том, что все будет хорошо», — рассказывала певица.

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов поженились в 2022 году. Бизнесмен является сооснователем процессингового центра CloudPayments. Для Катиной этот брак стал вторым — от предыдущих отношений у нее есть сын Александр. В 2023 году у пары родился общий сын Демьян.