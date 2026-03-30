"Больно!": жених Лерчек показал, как ей устанавливают порт в шею для химиотерапии

Врачи разрешили ей покинуть клинику, чтобы поздравить сына Льва с четырехлетием. В понедельник Лерчек снова в больнице. Жених блогерши Луис Сквиччиарини снял на видео, как ей устанавливают порт в шею для проведения химиотерапии. Процедура оказалась болезненной.

В лифте клиники Валерия выглядела бодро. Она помахала в камеру и пошутила, несмотря на тяжесть предстоящей процедуры.

"Готова. В боевой готовности. Сейчас будут устанавливать порт в шею. Я буду как женщина-трансформер", — сказала Лерчек.

Но когда медсестра начала устанавливать порт (устройство, которое вводится в крупную вену для многократных процедур), улыбка исчезла. На кадрах, снятых Луисом, видно, как Валерия терпит боль.

"Резко нужно было", — сказала Лерчек медсестре. "Так тоже больно", — ответила та.

Луис старается поддерживать невесту. Он шутит, смешит ее, делает все, чтобы она не падала духом. После процедуры он написал: "Она всегда сильная".

Аргентинский танцор уже не раз доказывал, что готов быть рядом в любой ситуации. Он не скрывает ни тяжести лечения, ни боли, которую испытывает Валерия. Но при этом старается сохранять оптимизм и заряжать им свою любимую.

Валерии Чекалиной (Лерчек) поставили диагноз — рак желудка четвертой стадии с метастазами. Состояние резко ухудшилось в конце февраля, сразу после рождения четвертого ребенка — сына от Луиса Сквиччиарини. Родные считают, что болезнь зашла так далеко из-за того, что вовремя не удалось пройти обследование: мешал домашний арест.

16 марта Гагаринский суд Москвы заменил Лерчек домашний арест на запрет определенных действий и приостановил уголовное дело до ее выздоровления. Сейчас она лечится в онкоцентре имени Блохина, где проходит курсы химиотерапии и иммунотерапии.