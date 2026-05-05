Больная раком Лерчек: «Я не хочу умирать, мечтаю стать бабушкой»

«Сегодня у меня четвертая химия из девяти. Это значит, что практически половина пути проделана», — поделилась Валерия.

«Не буду геройствовать и говорить, что всегда чувствую себя хорошо и идеально. В те моменты, когда мне плохо, я стараюсь сфокусироваться на том, что, Лера, ты чувствуешь себя хорошо: вся еда остается внутри тебя, насыщает тебя витаминами, минералами, белками, и ты крепнешь день за днем», — объяснила свой метод блогер.

Когда состояние улучшается, Чекалина старается быть активной, живой. Главная мотивация для нее — семья и будущее.

«Я мечтаю стать бабушкой, состариться и ходить с палочкой. Хочу увидеть, как мои дети растут, я не хочу умирать», — поделилась сокровенным Валерия.

Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артем Чекалин долгое время были одними из самых популярных и высокооплачиваемых блогеров России. В 2024 году в отношении них было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Супруги частично погасили задолженность.

В декабре 2025 года у Чекалиной диагностировали рак желудка 4-й стадии. Болезнь сделала невозможным ее дальнейшее участие в следственных действиях. 25 апреля 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Его признали виновным в незаконных валютных операциях.