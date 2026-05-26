Больная раком Лерчек устроила распродажу люксовых вещей по цене масс-маркета

В медиапространстве вновь обсуждают деятельность известной интернет‑личности Валерии Чекалиной, более популярной под творческим псевдонимом Лерчек. По некоторым данным, она продолжает реализовывать предметы своего гардероба премиальных марок со значительной скидкой — фактически за половину изначальной стоимости.

Как информирует Telegram‑канал «Светский хроник», сама инфлюэнсер, вероятно, не имеет точного представления о том, какое количество реплик люксовых брендов присутствует в ее коллекции одежды. Известно, что на протяжении многих Лерчек сотрудничала с имидж‑консультантом Эльвирой Янковской. Последняя снабжала Лерчек контрафактной продукцией премиум‑класса, закупаемой на рынке «Садовод», при этом позиционируя товары как подлинники и реализуя их по ценам, сопоставимым с оригинальными изделиями.

Еще в сентябре 2025 года появлялась информация о том, что родительница Лерчек занималась продажей вещей блогерши — это делалось с целью стабилизировать материальное положение семьи.

Семья Чекалиных сейчас фигурирует в уголовном производстве, связанном с нелегальным переводом 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты посредством фальсифицированной документации. В отношении Лерчек расследование временно приостановлено из‑за тяжелого состояния здоровья: она проходит терапию по поводу рака желудка четвертой стадии. А вот ее бывший муж Артем Чекалин приговорен судом к семи годам лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО, где ждет рассмотрения апелляции.

В мае фитнес‑инструктор Алина Расковская опубликовала видеоролик, демонстрирующий активные тренировки Чекалиной под руководством специалиста: блогерша выполняет комплексы упражнений на спортивных тренажерах и занимается с отягощениями. Это произошло на фоне сообщений о прохождении ею курса химиотерапии в рамках борьбы с онкологическим заболеванием желудка. Видео спровоцировало скандал в Сети.

Пользователи и раньше подозревали, что Лерчек сильно преувеличивает, говоря о своем раке, а после этих кадров укрепились в своей правоте. Доказывает, что блогерша привирает, известный журналист Отар Кушанашвили. Он прямо говорит, что Лерчек врет. Один из доводов Отара: Лерчек ни разу не озвучила фамилии врачей, которые занимаются ее лечением.