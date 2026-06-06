Богиня гибкости: Зепюр Брутян показала свой поперечный шпагат

Зепюр Брутян в деле: актриса демонстрирует спортивную форму и заряжает мотивацией. Гибкость, дисциплина и целеустремленность — эти качества в полной мере демонстрирует Зепюр Брутян, 30‑летняя актриса и жена Павла Прилучного. В очередной раз она доказала, что забота о себе — не просто слова, а ежедневный труд: звезда села на шпагат прямо в тренажерном зале, порадовав поклонников своим прогрессом.

Зепюр, мама трехлетнего Микаэля, не просто следит за физической формой — она активно вовлекает аудиторию в здоровый образ жизни. Сейчас актриса участвует в челлендже, который запустила сама: каждый день она выполняет комплекс упражнений. В программу входят приседания, а также планка — по минуте дважды в день.

На этот раз Зепюр отправилась в тренажерный зал и поделилась результатами тренировки. Она появилась перед камерой в черном кроп‑топе и леггинсах, оставив волосы распущенными. Тренировка началась с разминки и растяжки — актриса тщательно разогревалась перед основной частью занятия. Затем Зепюр перешла к упражнениям на скручивания, выполняя их с видимой отдачей и концентрацией.

Кульминацией стала впечатляющая демонстрация гибкости: актриса плавно и уверенно опустилась в поперечный шпагат. Завершив элемент, она улыбнулась в камеру — этот момент стал ярким подтверждением ее упорства и прогресса в тренировках.