Богиня гибкости: Зепюр Брутян показала свой поперечный шпагат

Зепюр Брутян в деле: актриса демонстрирует спортивную форму и заряжает мотивацией. Гибкость, дисциплина и целеустремленность — эти качества в полной мере демонстрирует Зепюр Брутян, 30‑летняя актриса и жена Павла Прилучного. В очередной раз она доказала, что забота о себе — не просто слова, а ежедневный труд: звезда села на шпагат прямо в тренажерном зале, порадовав поклонников своим прогрессом.
Зепюр, мама трехлетнего Микаэля, не просто следит за физической формой — она активно вовлекает аудиторию в здоровый образ жизни. Сейчас актриса участвует в челлендже, который запустила сама: каждый день она выполняет комплекс упражнений. В программу входят приседания, а также планка — по минуте дважды в день.
На этот раз Зепюр отправилась в тренажерный зал и поделилась результатами тренировки. Она появилась перед камерой в черном кроп‑топе и леггинсах, оставив волосы распущенными. Тренировка началась с разминки и растяжки — актриса тщательно разогревалась перед основной частью занятия. Затем Зепюр перешла к упражнениям на скручивания, выполняя их с видимой отдачей и концентрацией.
Кульминацией стала впечатляющая демонстрация гибкости: актриса плавно и уверенно опустилась в поперечный шпагат. Завершив элемент, она улыбнулась в камеру — этот момент стал ярким подтверждением ее упорства и прогресса в тренировках.
Зепюр Брутян и ее поперечный шпагат. Фото: соцсети Зепюр Брутян
Не обошлось и без забавных моментов: недавно Зепюр показала видео, где Павел Прилучный едва не сорвал ее челлендж. Актер решил подшутить над женой и попытался отвлечь ее, когда та стояла в планке. Легкий семейный юмор добавил теплоты к спортивной истории и напомнил, что даже в серьезных занятиях есть место веселью.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемочной площадке, и между ними сразу возникла взаимная симпатия. Их отношения развивались стремительно: в августе 2022 года пара официально оформила брак. С тех пор они открыто делятся счастливыми моментами семейной жизни, поддерживая друг друга во всех начинаниях.
В апреле 2023 года у пары родился сын Микаэль, что сделало их семью еще крепче. Сегодня они продолжают радовать поклонников не только творческими проектами, но и искренними проявлениями любви и взаимопонимания.
А вы как находите шпагат Зепюр? Отлично или еще есть над чем работать? Поделитесь в комментариях.