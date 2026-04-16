"Бог — не фраер": сестра Эмина Агаларова призвала не жалеть Лерчек

В то время как многие сочувствуют блогерам из-за тяжелой болезни Лерчек и тюремного срока Чекалина, Сабина считает, что семья сама виновата в своих бедах.

Агаларова напомнила о неоднозначных эпизодах из биографии Лерчек, которые, по ее мнению, не красят блогершу.

"То есть женщина после первых следственных дел поперлась на телешоу и совратила там женатого Натана — это ок! Дальше методом ЭКО от тренера по танцам с какой-то там попытки попыталась обмануть Вселенную и сделала себе спасительного малыша", — заявила Сабина.

Она добавила, что, с ее точки зрения, Всевышний не оставляет безнаказанными подобные поступки.

"Бог - не фраер. Если он подготовил определенные испытания, их надо проходить, а не продолжать обманывать Вселенную", — подчеркнула Агаларова.

Сабина также обратилась к тем, кто требует освободить Артема Чекалина, приговоренного к семи годам колонии. Она призвала прекратить попытки обелить бизнесмена.

"Наворотили товарищи и отвечают по букве закона. Выплатили все? Молодцы! Но где написано, что это снимает с них ответственность?" — задала вопрос Агаларова.

Она отметила, что не желает семье Чекалиных зла, но удивлена ажиотажу вокруг их истории.

"Что же вы за Блиновскую так не впрягаетесь?"

В пример сестра Эмина привела другого блогера-миллионера — Елену Блиновскую, которая сейчас отбывает наказание.

"Что же вы за нее так не впрягаетесь и тряпкой альтруизма не размахиваете?" — сказала Сабина, отметив, что Блиновская также многодетная мать, но такого общественного резонанса ее дело не вызвало.

Что происходит с Лерчек и Артемом Чекалиным

Напомним, в марте 2026 года у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. Суд приостановил производство по ее делу и освободил блогершу из-под домашнего ареста для прохождения лечения.

Ее бывший муж Артем Чекалин 13 апреля был приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194 миллиона рублей за незаконный вывод за рубеж более 250 миллионов рублей. Прокурор запрашивал для него 7,5 лет.

Защита Чекалина уже заявила, что будет обжаловать приговор. Сам Артем перед оглашением вердикта успел сказать, что готовил троих общих детей к тому, что может не вернуться домой, и заявил о своей невиновности.

Валерия из-за тяжелой болезни не могла присутствовать на заседании. За неделю до приговора она написала письмо судье с просьбой проявить милосердие к отцу ее детей.