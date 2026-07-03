Боевика, готовившего покушение на Симоньян, приговорили к 20 годам заключения

Михаил Балашов, готовивший покушение на журналистку Маргариту Симоньян, проведет за решеткой ближайшие двадцать лет жизни.

Решение огласил Второй Западный окружной военный суд. Михаила Балашова признали виновным в причастности к заговору против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

«Назначить Балашову наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет», — говорится в судебном постановлении.

Условия отбывания наказания строгие: первые четыре года Балашов должен провести в тюрьме, а оставшиеся годы — в колонии строгого режима.

Процесс проходил в закрытом формате — одной из причин стала причастность к делу несовершеннолетних: всего по делу проходят 12 обвиняемых.

По данным Генпрокуратуры, преступный сговор начал складываться не позднее 16 июня 2023 года: тогда с Балашовым связались неизвестные и предложили за деньги расправиться с Симоньян. Согласившись, он вовлек в преступную схему Егора Савельева. В период с 21 июня по 5 июля сообщники вели слежку за местами проживания и работы журналистки, регулярно докладывая заказчикам о результатах. В качестве вознаграждения организаторы передали Балашову информацию о двух тайниках с деньгами.

Кульминацией подготовки к преступлению стало сокрытие оружия: не позднее 13 июля того же года в гараже на улице Вавилова в Москве спрятали автомат Калашникова и 90 патронов к нему. Об этом злоумышленники уведомили Балашова — он прибыл к гаражу, где его и задержали правоохранители.

Напомним, на днях Маргарита Симоньян рассказала представителям китайских СМИ, что на ее жизнь покушались несколько раз. Она призналась, что совершенно не боится и уже привыкла к жизни в условиях постоянных угроз ее безопасности.

По материалам РИА Новости