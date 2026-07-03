Боевика, готовившего покушение на Симоньян, приговорили к 20 годам заключения

Маргарита Симоньян. Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Суд вынес суровый приговор по делу о подготовке покушения на Маргариту Симоньян.

Михаил Балашов, готовивший покушение на журналистку Маргариту Симоньян, проведет за решеткой ближайшие двадцать лет жизни.

Решение огласил Второй Западный окружной военный суд. Михаила Балашова признали виновным в причастности к заговору против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

«Назначить Балашову наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет», — говорится в судебном постановлении.

Условия отбывания наказания строгие: первые четыре года Балашов должен провести в тюрьме, а оставшиеся годы — в колонии строгого режима.

Процесс проходил в закрытом формате — одной из причин стала причастность к делу несовершеннолетних: всего по делу проходят 12 обвиняемых.

По данным Генпрокуратуры, преступный сговор начал складываться не позднее 16 июня 2023 года: тогда с Балашовым связались неизвестные и предложили за деньги расправиться с Симоньян. Согласившись, он вовлек в преступную схему Егора Савельева. В период с 21 июня по 5 июля сообщники вели слежку за местами проживания и работы журналистки, регулярно докладывая заказчикам о результатах. В качестве вознаграждения организаторы передали Балашову информацию о двух тайниках с деньгами.

Кульминацией подготовки к преступлению стало сокрытие оружия: не позднее 13 июля того же года в гараже на улице Вавилова в Москве спрятали автомат Калашникова и 90 патронов к нему. Об этом злоумышленники уведомили Балашова — он прибыл к гаражу, где его и задержали правоохранители.

Напомним, на днях Маргарита Симоньян рассказала представителям китайских СМИ, что на ее жизнь покушались несколько раз. Она призналась, что совершенно не боится и уже привыкла к жизни в условиях постоянных угроз ее безопасности.

По материалам РИА Новости

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