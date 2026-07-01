«Мне привычно»: Маргарита Симоньян рассказала о частых угрозах и покушениях

Маргарита Симоньян, возглавляющая международную медиагруппу «Россия сегодня» и телеканал RT, дала интервью китайскому порталу «Гуаньча», в котором озвучила шокирующие подробности о покушениях на свою жизнь. Заявление журналистки вызвало широкий общественный резонанс.

Симоньян рассказала, что угрозы сыплются на нее практически непрерывно — буквально каждую минуту. Среди попыток покушения — одна реализованная: злоумышленники задействовали беспилотник. Еще два нападения удалось пресечь до их осуществления. При этом журналистка твердо заявила, что не собирается покидать публичную арену, несмотря на сохраняющуюся угрозу. По ее словам, одно из уголовных дел уже передано в суд, а причастные к подготовке убийства лица находятся под стражей.

Говоря о своей профессии, Маргарита напомнила, что ее путь в журналистике начинался с работы военным корреспондентом — а это изначально сопряжено с серьезными рисками.

«На войне как на войне. Мне привычно, это моя профессия. Я знаю, что она связана с повышенным риском для жизни», — подчеркнула она.

Особую эмоциональную нагрузку для Симоньян имел период после первого покушения: больше всего она боялась, что о происшествии узнает ее мать. Но реакция родительницы оказалась неожиданно сильной и достойной: женщина сказала, что будет гордиться дочерью, если та погибнет, защищая свою страну. Как призналась сама журналистка, эти слова глубоко ее потрясли и оставили неизгладимый след в душе.

Напомним, за последнее время Маргарите Симоньян пришлось пройти через череду серьезных испытаний. В конце декабря 2024 года ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, перенес клиническую смерть и впал в кому. Врачи сразу дали неблагоприятный прогноз: функции мозга были нарушены настолько сильно, что шансов прийти в сознание практически не было. Но Маргарита не сдавалась: она много времени проводила в больнице, навещала мужа, разговаривала с ним, читала вслух, молилась. И даже в такой ситуации продолжала надеяться.

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года. Прощание прошло в Армянской церкви в Москве. Маргарита признавалась, что в тот момент была в сильном шоке: во время отпевания она увидела гроб с телом мужа и упала в обморок. Позже она говорила, что часть ее души тоже ушла вместе с ним.

Пока муж лежал в коме, Маргарита решила проверить свое здоровье. Сначала она думала, что боль в груди — это межреберная невралгия или следствие того, что она натерла тело купальником. Но обследование показало другое: у журналистки диагностировали рак груди.

Лечение оказалось сложным и комплексным. Маргарите провели 7-часовую операцию по удалению обеих молочных желез и поврежденных лимфоузлов. После этого последовали курсы химиотерапии, лучевой и гормональной терапии. Из-за лечения она лишилась волос и какое-то время носила парик.

Сама журналистка связывала стремительное развитие болезни с сильным стрессом от переживаний за мужа — врачи говорили об «ураганном течении». При этом она приняла решение не сообщать Тиграну о диагнозе, пока он был в коме: не хотела его дополнительно расстраивать и заставлять переживать.

Несмотря на все пережитое, Симоньян продолжает работать, проходить лечение и строить планы. В одном из интервью она даже говорила, что если переживет онкологию, то подумывает уйти в монастырь.