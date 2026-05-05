Блогершу выгнали из элитного клуба за фото больной Лерчек: «Занесла, куда надо»

Фитнес-центр с абонементом за 350 тысяч рублей аннулировал членство посетительницы, которая сняла на камеру блогера Валерию Чекалину на тренировке — всего через несколько часов после того, как та завершила четвертый сеанс химиотерапии.

Официальная версия звучит просто: съемка третьих лиц на территории клуба строго запрещена без их письменного согласия. Клиентка знала правила, но все равно нарушила их. Однако сама исключенная уверена: настоящая причина кроется в деньгах и связях.

«А на фига она вообще приперлась туда тягать железо в разгар болезни? Что теперь, исключать всех, кто видел, как она занималась? Всему залу ходить молчать? Почему она дома не тренит? Она вообще не должна была приходить в зал!» — возмутилась женщина в соцсетях после того, как ее лишили дорогостоящего абонемента.

Она не скрывает, что чувствует себя обманутой и недвусмысленно намекает на коррупционную составляющую:

«Это что за отношение? У нас Лерчек что, в аппарате каком-то сидит? А в ресторан она придет, тоже всех выгонят?»

По словам пострадавшей, блогер просто «занесла, куда надо», и теперь «все решают бабки». Женщина считает, что сама Чекалина изначально не должна была появляться в спортзале в разгар агрессивной терапии, поэтому вину за инцидент она полностью возлагает на больную «звезду».

В подтверждение своих слов она опубликовала скриншоты переписки с администрацией клуба, где те сослались на пункт о конфиденциальности.

Конфликт разгорелся на фоне неоднозначной реакции общества на состояние здоровья Лерчек. С одной стороны, ее партнер Луис Сквиччиарини настаивает, что физическая активность входит в план лечения, разработанный врачами Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Якобы специалисты настоятельно рекомендовали блогеру плавание и легкие нагрузки.

С другой стороны, критики указывают, что при раке желудка 4-й стадии с множественными метастазами (в легкие, позвоночник и ноги) полноценные тренировки выглядят, мягко говоря, странно, и обвиняют ее в симуляции.

Онкологи в этой дискуссии заняли сдержанную позицию: умеренная активность полезна, но только под строгим контролем.