"Без вас меня нет": Долина не стала спускаться со сцены, чтобы получить цветы от поклонницы-инвалида

Певица Лариса Долина вновь умудрилась оскандалиться. На этот раз звезда отказалась спускаться со сцены, чтобы принять букет от поклонницы. Женщина дотянуться до Ларисы Александровны не смогла, поскольку передвигается в инвалидной коляске.

Эмоциональный концерт: слезы и неоднозначный эпизод

Билеты на концерты Ларисы Долиной сейчас продаются очень туго. Но поклонники, которые приходят на выступления Долиной, очень тепло принимают певицу. Во время одного из выступлений Лариса Долина не сдержала эмоций и расплакалась после оваций зрителей.

"Без вас меня нет. Без вас мое творчество не имеет никакого смысла", — обратилась певица к залу.

Однако трогательный момент быстро сменился ситуацией, вызвавшей неоднозначную реакцию. Женщина в инвалидной коляске хотела вручить артистке цветы, но Долина отказалась спуститься со сцены для этого.

Снижение гонораров после скандала

Востребованность и гонорары народной артистки Ларисы Долиной просели после скандала с квартирой в Хамовниках. По некоторым данным, стоимость выступления певицы заметно снизилась.

Если раньше исполнение хита "Погода в доме" обходилось заказчикам в 3,5 млн рублей, то теперь цена упала до 3 млн. Более того, при определенных условиях заказчик может добиться дополнительной скидки — еще на 700 тысяч рублей.

При этом артистка не готова идти на компромиссы в отношении своего райдера: требования остаются на уровне пятизвездочного стандарта.

Проблемы с заполняемостью залов

Концерты Ларисы Александровны сталкиваются с трудностями при сборе аудитории. В Сети появляются слухи о том, что для создания видимости аншлага певице приходится привлекать массовку. А не так давно в Санкт-Петербурге во время джазового фестиваля публика демонстративно покинула зал, когда на сцену вышла Лариса Долина.

