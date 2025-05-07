Баскова держат в самолете в Санкт-Петербурге

Николай Басков застрял в самолете в аэропорту Пулково. Все произошло, когда артист возвращался из Иркутска в Москву. Певец никак не ожидал, что его авиалайнер совершит экстренную посадку в петербургском аэропорту. Причиной стало временное закрытие воздушного пространства в ряде городов. Вот уже шесть часов Николай Басков заблокирован в самолете. Певец ожидает пока данная ситуация как-то разрешится.

В своем видеоблоге Николай Басков также объяснил фанатам причины задержки. Он подметил, что выпуск пассажиров временно приостановлен ввиду большой очереди самолетов. Другие лайнеры также ожидают высадки пассажиров. Также певец подчеркнул, что служба аэропорта занята разгрузкой воздушных судов. С этим и связана значительная задержка, пишет gazeta.ru .

«Нас пока не выпускают, потому что огромная очередь, разгружают самолет», — добавил исполнитель.

Также сообщалось, что аэропорт Пулково принял свыше 70 рейсов. Самолеты прибыли сюда из других регионов страны и направлялись в другие аэропорты. Однако из-за того, что в других местах прием самолетов был ограничен, лайнеры совершили посадку в Санкт-Петербурге. Некоторые пассажиры провели внутри самолета более 17 часов. Это вызвало среди них обеспокоенность и потребность в медицинской помощи.