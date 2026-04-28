Банифатов опроверг слухи о свадьбе с Карпович: «Перестаньте. Ну, хватит»

Несколько дней назад в соцсетях появился снимок: актеры Мирослава Карпович и Евгений Банифатов вместе позируют на фоне декораций спектакля «Мастер и Маргарита».

Подпись к фото, написанная от лица актрисы, гласила:

«Мы не выставляли отношения напоказ. Раз сейчас все узналось, можно прервать молчание. Мы заканчиваем тур спектаклей и, выдохнув, отправляемся на нашу свадьбу. Для меня это очень важно».

Пользователи активно обсуждали новость. Однако позже выяснилось: публикация была фейковой.

Евгений Банифатов пришел в студию программы «Звезды сошлись» и прокомментировал ситуацию. Ведущие спросили его напрямую о свадьбе с Карпович.

«Перестаньте. Ну, хватит. Она моя коллега», — заявил актер, отвечая на вопросы.

По словам Банифатова, новость о помолвке застала его в самолете. Он возвращался в Москву с Камчатки, рейс длился девять часов. Когда Евгений приземлился, телефон разрывался от звонков журналистов.

Кроме того, актеру позвонила его мать. Женщина прочитала новость в интернете и обиделась на сына — решила, что он скрывает от нее невесту. Родительница возмутилась, почему узнала о таком важном событии последней.

«Я говорю: «Мама, все, что есть, я тебе первой рассказываю», — поделился Банифатов.

При этом артист не отрицает, что у него есть девушка. Однако имя избранницы, а также сроки возможной свадьбы актер раскрывать не стал.

Мирослава Карпович известна по роли в сериале «Папины дочки». В последние годы ее личная жизнь регулярно оказывалась в центре внимания прессы. В 2020 году, после развода Павла Прилучного с Агатой Муцениеце, пошли слухи о романе актера с Карпович. Многие поклонники решили, что именно Мирослава стала причиной распада семьи.

Ни Прилучный, ни Карпович эти домыслы официально не комментировали. Однако пара часто появлялась вместе. Актеры отдыхали в Крыму — и брали с собой детей Прилучного Тимофея и Мию. На день рождения Карпович Павел организовал полет на вертолете, а на земле под ними было выложено сердце из роз. Эти события только подогревали интерес публики. Тем не менее официального подтверждения отношений так и не последовало.