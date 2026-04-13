Мирослава Карпович выходит замуж: "Мы не выставляли отношения напоказ"

Сама актриса неожиданно прервала молчание в социальных сетях и фактически подтвердила, что в ее жизни скоро произойдет важное событие. По данным СМИ, избранником 39-летней артистки стал ее партнер по театральной сцене — 36-летний актер Евгений Банифатов.

"Мы не выставляли отношения напоказ, зачем это в медиа? Раз сейчас все узналось, можно прервать молчание. Мы заканчиваем тур спектаклей 'Мастер и Маргарита' и, выдохнув, отправляемся на нашу свадьбу, для меня это очень важно", — написала Карпович.

Эти слова стали первым официальным комментарием актрисы о своей личной жизни, которую она долгое время держала в секрете.

Совместная работа на сцене

Мирослава Карпович и Евгений Банифатов вместе играют в спектакле "Мастер и Маргарита" по мотивам романа Михаила Булгакова. В этой постановке Карпович исполняет роль Маргариты, а Банифатов — роль Мастера. Спектакль идет на сцене Московского театра комедии и, по отзывам зрителей, пользуется большой популярностью.

Поклонники давно шептались за эту пару, замечая не только их химию на сцене, но и детали в социальных сетях. Например, Евгений публиковал видео, где они вместе ходят в магазин, что выглядело довольно неформально для простых коллег.

Кроме того, оба делились фотографиями одной и той же скульптуры с надписью "любовь".

Подготовка в спешке

По некоторым данным, торжество может состояться уже в мае. В свадебное путешествие пара планирует отправиться в июне. При этом, как говорят источники, подготовка идет в спешке — из-за плотного гастрольного графика у актрисы почти нет времени на организацию.

Есть и другие детали, которые только подогревают слухи. На одном из недавних спектаклей Мирослава целовалась со своим избранником в коридоре, а еще открыто обсуждала организацию росписи, в том числе выбор видеографа. По словам инсайдеров, они даже делили одну гримерку, хотя обычно актеры и актрисы располагаются отдельно.

Евгений Банифатов — российский актер театра и кино, известный по ролям в сериалах "Ландыши. Такая нежная любовь" и "Молодежка". В отличие от Карпович, которая стала популярной еще в нулевых благодаря образу одной из дочерей в "Папиных дочках", Банифатов больше известен театральной публике.

Карпович долгое время скрывала личную жизнь от посторонних глаз. У нее уже есть дочь Мила от предыдущих отношений, которую она воспитывает одна. Имя отца ребенка актриса никогда не раскрывала.