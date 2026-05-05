Бабкина о работе Бузовой в ее театре: «Дорогу молодым»

Особый интерес публики вызвал ввод телеведущей и певицы Ольги Бузовой в постановку «Покровские ворота», где ей досталась роль Людочки.

С Ольгой Бабкина познакомилась на собственном юбилейном вечере, где Бузова выступала в качестве ведущей. Худрука подкупила не только профессиональная собранность артистки, но и ее внутренняя органика.

«Я понимаю, что это решение может вызвать вопросы у скептиков. Но я давно привыкла доверять собственной интуиции и видеть в людях потенциал», — заявила народная артистка.

Бабкина отметила, что образ Людочки в «Покровских воротах» непростой. В этой героине сочетаются наивность, доверчивость и легкость, и важно сыграть ее так, чтобы не получилось карикатуры.

По словам Бабкиной, появление на сцене наряду с мэтрами новых лиц — это естественный закон развития театра. Она подчеркнула, что ее солисты — артисты с колоссальным музыкальным и драматическим талантом, и они должны пробовать себя в новых амплуа.

«Вот, к примеру, Арсений Климов. В спектакле «Очень веселые ребята» он в очередь с народным артистом России Николаем Добрыниным играет служащего из Госкино и справляется великолепно. Дорогу молодым надо давать обязательно», — сказала Бабкина.

При этом, комментируя растущий интерес молодежи к артистам прошлых десятилетий, худрук заметила, что здесь сошлось сразу несколько факторов: и мода на ностальгию, и усталость от одноразовой музыки, и запрос на сильные личности. Однако главным для себя Бабкина по-прежнему считает опыт и настоящее мастерство.

Помимо Ольги Бузовой, в новом сезоне «Русского театра» на сцене можно увидеть Марию Голубкину, Наталью Егорову, Кирилла Дыцевича и других известных артистов.

Надежда Бабкина — народная артистка России, художественный руководитель театра «Русская песня», который она основала еще в 1995 году. Это не первый опыт приглашения не профессиональных драматических актрис, а эстрадных звезд в свои постановки.

Ранее худрук называла театр пространством для экспериментов и талантов. Сама Ольга Бузова уже выходила на сцену «Русской песни» в феврале 2026 года, после чего поклонники гадали, будет ли это разовое участие или полноценный ввод в репертуар.

Теперь стало ясно, что роль за ней закреплена. Отметим, что многие поклонники постановки восприняли новость неоднозначно — одни обрадовались, другие, напротив, высказали сомнение в том, что поп-звезда справится с характерной ролью в знаменитой пьесе.