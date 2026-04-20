Кого сыграет Бузова в театре Надежды Бабкиной: персонаж из московских коммуналок 1950-х годов

Телеведущая и певица Ольга Бузова пополнила театральную труппу. Она присоединилась к актерскому составу спектакля "Покровские ворота" в театре "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной. Такую новость сообщили обе артистки.

Надежда Бабкина лично работала с Ольгой Бузовой

Бузова исполнит роль Людочки в постановке по пьесе Леонида Зорина, действие которой разворачивается в московской коммунальной квартире 1950-х годов. Спектакль сочетает элементы эстрады, музыкальные номера и яркие характеры. В театре уверены, что участие Бузовой привнесет в постановку свежие краски.

Первые репетиции уже состоялись. Надежда Бабкина лично работала с артисткой над сценами и образами героев.

Ольга признаётся, что испытывает волнение, воспринимая эту работу как причастность к легендарной истории, любимой несколькими поколениями зрителей. Дебютные показы с ее участием запланированы на 25 апреля.

Надежда Бабкина исполнит роль Маргариты Павловны

"Мне невероятно приятно слышать и ощущать Ваше внимание и тепло! Я очень рада, что наше знакомство переросло в такое плодотворное сотрудничество и дружбу! Вы истинная Русская женщина и душа нашей Страны", — написала Ольга в соцсетях, обращаясь к Надежде Георгиевне.

Надежда Бабкина рассказала, что после совместной работы они с Ольгой Бузовой решили продолжить творческое сотрудничество, но уже в театральной постановке. Выбор пал на спектакль "Покровские ворота".

25 апреля Бабкина появится на сцене в роли властной Маргариты Павловны, а Бузова исполнит роль чувствительной и наивной Людочки. В рамках спектакля Бабкина обратится к партнерше с тем самым знаменитым монологом.

Напомним, это уже не первое появление Ольги на театральной сцене. Несколько лет она сыграла в спектакле "Чудесный грузин" во МХАТе им. Горького.

