Айза о Долиной: «Приравнивать себя к лику святых — это очень печально»

По мнению Айзы, такое сравнение выглядит неуместно, а выбранная позиция артистки не находит понимания у публики.

«Мне кажется, это очень все печально приравнивать себя к лику святых, и только указывает на то, что Лариса все-таки не может спуститься на землю», — заявила Айза Teleprogramma.org.

Она также отметила, что волна критики в адрес Долиной связана с накопившимся у людей раздражением, а не с личной неприязнью.

«Камнями закидали Ларису, мне кажется, в принципе, потому что у всех уже накипело. Если вы не заметили, то в интернете очень много стали отменять больших блогеров и так далее. Потому что люди хотят, наверное, видеть рядом с собой таких же людей, чтобы они не взлетали до небес со своим эго», — объяснила блогер.

При этом Айза подчеркнула, что не желает Долиной ничего плохого и сочувствует ее потере.

«Конечно, я против того, что Ларису закидали камнями. Я, конечно, подшучивала, но ни в коем случае не желала ей ничего плохого, потому что лишиться и квартиры, и денег — это так или иначе печально. И неважно, какой у тебя заработок, какой ты статус имеешь в обществе, она потеряла огромную сумму денег и квартиру, придачу. Я могу ей посочувствовать, просто как будто бы она выбрала немного неправильную позицию, и, естественно, эту позицию никто не принял», — сказала она.

Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников в 2024 году. Под их влиянием она продала пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и перевела деньги на так называемые безопасные счета.

Позже Верховный суд вернул право собственности на недвижимость покупательнице Полине Лурье. В сентябре 2026 года Лефортовский суд взыскал с двух осужденных мошенников 114 миллионов рублей в пользу певицы, однако сама Долина заявила, что эти деньги не покроют ее потерь.

Позже артистка призналась, что пережила травлю как серьезное испытание и сравнила себя с Марией Магдалиной, в которую кидали камни.