Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной после травли из-за квартиры

Лариса Долина призналась, что пережила этот период как серьезное жизненное испытание. В беседе со специальным корреспондентом НСН артистка отметила, что приняла удары судьбы и сделала выводы.

«То испытание, которое я прошла… Ведь Господь посылает их нам не просто так. Я его приняла. Значит, наверное, так надо было. Я это пережила, перевернула страницу и живу дальше. Каждому человеку посылаются испытания, а я стала такой Марией Магдалиной, в которую кидали камни. Я стала просто козлом отпущения. Ведь не я первая в этой ситуации оказалась».

Артистка также посетовала, что предупреждающие ролики о мошенниках появились на федеральных каналах только после ее истории, хотя аферисты действовали задолго до этого. После случившегося Долина заблокировала все незнакомые номера в своих гаджетах.

История началась летом 2024 года, когда Лариса Долина под влиянием мошенников продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и перевела деньги на так называемые «безопасные счета».

Общий ущерб по делу оценивался в 317 миллионов рублей. Четверых фигурантов дела приговорили к срокам от четырех до семи лет колонии.

Покупательница квартиры Полина Лурье подала встречный иск, и в декабре 2025 года Верховный суд постановил вернуть ей право собственности на недвижимость. В январе 2026 года судебные приставы передали Лурье ключи, а Долину выселили.

В сентябре 2026 года Лефортовский суд Москвы взыскал с двух осужденных мошенников 114 миллионов рублей в пользу певицы. Сама Долина заявила, что эти деньги никогда не покроют ее потерь.

«Они никогда не расплатятся со мной. У меня же все отняли. Все, что я копила за все годы моего гастрольного графика, у меня же все украли, кроме квартиры, все мои сбережения».

Певица также сообщила, что поселилась в элитном жилом комплексе в Москве, ранее принадлежавшем бизнесмену Игорю Райхельсону, объявленному в международный розыск.