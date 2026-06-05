Армянские танцы, Бьянка, «Ранетки» и торт больше невесты: как прошла свадьба Ани Покров и Артура Бабича

Свадьба — это не просто церемония, а история, запечатленная в мгновениях радости, искренних улыбках и незабываемых сюрпризах. Именно такой и стала свадьба Ани Покров и Артура Бабича: событие, которое надолго останется в памяти всех гостей и поклонников пары.

Накануне состоялось долгожданное торжество, прошедшее с настоящим размахом и наполненное трогательными и яркими моментами. Атмосфера праздника объединила традиции, музыку разных поколений и личные штрихи, отражающие характер влюбленных.