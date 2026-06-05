Армянские танцы, Бьянка, «Ранетки» и торт больше невесты: как прошла свадьба Ани Покров и Артура Бабича

Свадьба — это не просто церемония, а история, запечатленная в мгновениях радости, искренних улыбках и незабываемых сюрпризах. Именно такой и стала свадьба Ани Покров и Артура Бабича: событие, которое надолго останется в памяти всех гостей и поклонников пары.
Накануне состоялось долгожданное торжество, прошедшее с настоящим размахом и наполненное трогательными и яркими моментами. Атмосфера праздника объединила традиции, музыку разных поколений и личные штрихи, отражающие характер влюбленных.
Артур Бабич и Аня Покров на своей свадьбе. Фото: соцсети Ани Покров
Одним из самых трогательных эпизодов вечера стал сюрприз от невесты: Аня Покров выучила армянский танец специально для жениха — как знак уважения к его корням и выражение глубокой личной связи. Плавные и выразительные движения, колоритная музыка и искренняя улыбка Ани вызвали бурные овации и умиление у всех присутствующих.
Армянский танец Ани Покров для Артура Бабича. Фото: соцсети Ани Покров
В разгар торжества гостей ждал еще один сюрприз: на сцене появились звезды шоу‑бизнеса. Певица Бьянка подарила паре и гостям заряд энергии, исполнив свои популярные композиции, а группа «Ранетки» перенесла всех в атмосферу юности — под знакомые с детства хиты гости с удовольствием подпевали и танцевали. Музыка стала мостом между поколениями и добавила вечеру ностальгическое настроение.
Аня Покров и певица Бьянка. Фото: соцсети Ани Покров
Кульминацией праздника стал грандиозный финал: появление огромного торта, который по высоте превзошел саму невесту. Этот впечатляющий десерт стал не только гастрономическим украшением, но и эффектной фотозоной, запечатлевшей счастливые лица молодоженов и их близких.
Напомним, предложение руки и сердца Артур сделал Ане еще в мае 2025 года во время путешествия на Алтай. А в апреле этого года парочка расписалась в Москве. А не так давно Артур Бабич признавался, что они с Анной уже готовятся к пополнению в семье.