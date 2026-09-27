Ариела Самойлова о стрельбе Джигана: «Мама, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал»

Ее слова прозвучали в третьей части интервью Самойловой у Ксении Собчак — это самый тяжелый фрагмент разговора.

По словам Ариелы, в ту ночь отец неожиданно приехал в дом матери около четырех утра. Он решил забрать дочь к себе. Когда Самойлова задавала ему вопросы, он не отвечал. Девочка заметила, что от отца исходил странный химический запах — он находился в измененном состоянии.

Ариела описала момент, когда Джиган вошел в комнату, где находились дети, с автоматом в руках. Девочка и ее брат с сестрами быстро осознали, что отец не контролирует себя.

«Мы ему подыгрывали, мы понимали, что он невменяемый» , — сказала Ариела.

Позже, когда началась стрельба, дети прятались в шкафах. Ариела держала связь с матерью, находившейся в Милане, и писала ей сообщения:

«Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас... Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас».

По данным Mash, в ту ночь Джиган вооружился карабином, собрал в гостиной сотрудников охраны и обслуживающего персонала и около десяти часов удерживал их, обвиняя в преступлениях и предательстве.

Одного из охранников он заставил признаться в насилии над детьми, после чего выстрелил ему в руку и ногу. Дети в это время прятались в шкафах.

Сам Джиган назвал сообщения о стрельбе «провокацией» и заявил, что «снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили».

При этом он подтвердил, что находится в реабилитационном центре в Израиле, но объяснил это «духовным наполнением».

После инцидента Оксана Самойлова подала иск об ограничении родительских прав бывшего мужа. Дети остаются с матерью и проходят курс психологической помощи.