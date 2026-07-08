Анжелику Варум заставят платить больше налогов в США из-за квартиры в Майами

Недвижимость за рубежом нередко становится не только предметом гордости звезд, но и источником дополнительных расходов — особенно когда меняются налоговые правила. Именно с такой ситуацией столкнулась певица Анжелика Варум: из‑за отмены льготы на апартаменты в пригороде Майами ее ежегодные выплаты в бюджет ощутимо вырастут.

Певица Анжелика Варум утратила право на налоговые преференции в отношении своей элитной квартиры в Майами. Теперь артистка будет вынуждена ежегодно отчислять в казну США как минимум на 500 долларов больше — все из‑за того, что жилье не признано ее основным местом проживания.

Речь идет об апартаментах площадью 122 м² в жилом комплексе Aventi at Aventura, расположенном в престижной Авентуре — одном из самых дорогих пригородов Флориды. Объект возвели в 2001 году; инфраструктура комплекса включает охрану, бассейн, тренажерный зал и услуги консьержа. Локация отличается высокой стоимостью недвижимости: цены на жилье здесь варьируются от 350 до 700 тысяч долларов, чему способствуют близость океана, яхтенные марины и рестораны.

Ранее налоговая нагрузка на квартиру росла не так стремительно благодаря льготе Assessment Reduction. Однако в 2025 году эту возможность упразднили, и начиная с 2026 года Варум обязана вносить платежи в полном объеме. Стоимость апартаментов оценивается в 359 тысяч долларов. До отмены льготы налогом в размере почти 2 % облагалась сумма в 292 тысячи долларов (размер скидки достигал 67 тысяч долларов), а теперь налогооблагаемая база составит 342 тысячи долларов — при этом объем преференций сократится до 17 тысяч. В результате итоговая выплата в американский бюджет возрастет как минимум на 500 долларов ежегодно.

Причина изменений кроется в статусе недвижимости: апартаменты оформлены как non-homestead, то есть не считаются главным жильем во Флориде. Поскольку объект относится к категории инвестиционной недвижимости, на него не распространяются наиболее выгодные налоговые послабления.

Не так давно стало известно, что власти США заинтересовались недвижимостью и другой российской знаменитости, поп-короля Филиппа Киркорова. Налог на жилье, особняк в Майами-бич, для Филиппа Бедросовича тоже существенно вырос.

По материалам Mash