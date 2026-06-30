Власти США устроили проверку особняка Филиппа Киркорова в Майами-Бич

Роскошная недвижимость звезд нередко становится предметом пристального внимания контролирующих органов — и случай с особняком Филиппа Киркорова в Майами-Бич не стал исключением. Проверка Минфина США выявила любопытные нюансы в расчетах: несмотря на сокращение заявленной площади, налоговое бремя для артиста даже возросло. Разбираемся, как так вышло и что стоит за этими цифрами.

Минфин Соединенных Штатов провел инспекцию владения Филиппа Киркорова и установил, что теперь певец должен перечислять в бюджет страны почти 80 тысяч долларов в качестве налога.

Резиденция артиста находится на престижной улице La Gorce Drive — в одном из наиболее дорогостоящих кварталов Майами‑Бич. Киркоров владеет этим объектом с 2011 года. На участке размером около 1380 кв. м размещены два здания — главный дом и гостевой. В инфраструктуре комплекса — пассажирские лифты, бассейн, гараж, террасы и SPA‑зона.

В 2025 году в документации произошли существенные корректировки: без проведения каких‑либо строительных работ габариты ряда помещений стали меньше. Так, согласно кадастровым данным, площадь первого этажа главного здания уменьшилась примерно на 12 кв. м. Наиболее заметным оказалось сокращение SPA‑зоны — ее метраж упал с 7,5 до 2,8 кв. м.

При этом фактических переделок на объекте не было: изменения связаны с повторными замерами и перерасчетами, выполненными специалистами по налоговой оценке. В Майами подобная процедура — обычное дело: характеристики недвижимости регулярно актуализируют. Аналогичные правки внесены и в данные по соседним объектам. Логичным следствием уменьшения площади стало снижение рыночной оценки имущества. Если в 2024 году стоимость особняка составляла 6,4 млн долларов (примерно 496 млн рублей), то после обновления сведений в 2025‑м она опустилась до 6,07 млн долларов (около 468 млн рублей).

Таким образом, из‑за новой методики оценки цена резиденции Киркорова снизилась на 27 млн рублей.

Однако сокращение площади не привело к ожидаемому уменьшению налоговой нагрузки. В 2024 году артист перевел в американскую казну порядка 74,5 тысяч долларов (примерно 5,7 млн рублей), а в 2025‑м сумма платежа достигла почти 77 тысяч долларов (около 5,9 млн рублей).

По материалам Baza