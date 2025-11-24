Андрею Разину предъявлено обвинение в мошенничестве: из-за песен 'Ласкового мая'

Бывший продюсер 'Ласкового мая' Андрей Разин может угодить в тюрьму на срок от 2 до 10 лет. Ему предъявлено заочное обвинение в мошенничестве. Об этом сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

За что накажут Разина

Уголовное дело против Андрея Разина было возбуждено еще в 2021 году. Он подозревался в совершении мошенничества против Сергея Кузнецова. Разин присваивал денежные средства, которые являлись вознаграждением автору за исполнение Шатуновым песен 'Ласкового мая'.

Теперь же Разину предъявлено обвинение. Как выяснилось, продюсер использовал поддельный договор с Кузнецовым. По нему Разин считался правообладателем песен и получал вознаграждение. Но суд провел экспертизу и доказал, что продюсер предъявил фальшивку.

"Обвинение Разину предъявлено по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это совершение мошеннических действий в особо крупных размерах. Наказание по указанной статье предусматривает от 2 до 10 лет лишения свободы", — рассказала kp.ru адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

Суды Разина с Шатуновым

Андрей Разин много лет судился с Юрием Шатуновым. Продюсер пытался доказать, что права на песни группы 'Ласковый май' принадлежат ему. Перед своей кончиной Шатунов выиграл суд у Разина.

Тогда подозревали, что именно тяжбы, инициированные Разиным, привели к трагической развязке. Многолетние судебные разбирательства измотали Юрия Шатунова. После похорон Шатунова Разин судился с вдовой солиста 'Ласкового мая', Светланой.

В начале этого года Андрей Разин потребовал деньги со звезд, которые исполняли хиты 'Ласкового мая' на концерте. Цену Разин озвучил космическую: по 85 тысяч долларов с каждого.

А вы как относитесь к тому, что дело Андрея Разина приняло такой поворот? Ответьте в комментариях.