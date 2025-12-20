Андреасян — о съемках Ефремова в кино после тюрьмы: "Никакой кассы не будет"

Еще в октябре Михаил Ефремов приступил к репетициям нового спектакля. А в 2026 году поклонники увидят актера в сериале для платформы Kion. Говорят, что многие режиссеры боролись за право поработать с Михаилом Олеговичем после того, как тот вышел по УДО.

Правда, есть и те, кто относится скептически к тому, что Ефремову пророчат новый виток бурной популярности и славы. Так, к примеру, Сарик Андреасян не разделяет энтузиазм своих коллег.

Что Андреасян говорит о Ефремове

Так, муж Лизы Моряк поделился мнением о том, что едва ли появление Михаила Олеговича в каком-то проекте сделает это кино кассовым и принесет большие сборы в прокате. Рассчитывать на это уж точно не стоит. Хотя интерес к Ефремову вполне объясним, он практически не появляется на публике.

Актер даже перестал общаться со своим другом Иваном Охлобыстиным. И причин несколько: во-первых, занятость, новые проекты и репетиции спектакля, во-вторых, Ефремов тяжело перенес известие о смерти бывшей жены Ксении Качалиной. Именно он вместе с сыном обнаружил тело покойной актрисы в ее заброшенной квартире среди груды мусора.

"Все разговоры о том, что у первого фильма с Ефремовым будет такая касса… Никакой кассы не будет! Я не думаю, что это какое-то волшебство — вновь увидеть актера, который отбыл наказание, в кино. Не думаю, что это вызовет какой-то массовый кинопоход", — высказался Андреасян.

Мнение Андреасяна о популярности Ефремова

Однако режиссер уверен, что Михаил Олегович не зря считался достойным актером. И он рад его возвращению в профессию. Тем более, что тот вынес свое наказание, вышел по УДО и обещал завязать со спиртным и больше никогда не садиться за руль.

"Безусловно, он хороший артист из прекрасной актерской династии, о чем мы говорим? И я думаю, что, конечно же, он заслуживает второго шанса", - заверил Сарик.

Тем временем, Ефремов готовится принять участие в новом проекте Сергея Кальварского — он выступал автором сериала "Фишер". Актера привлек сценарий, который был написан специально под него. Но сюжет долгое время держался в секрете. Говорят, что Михаил Олегович получит порядка 13 млн рублей в качестве гонорара за участие в фильме.

А как вы считаете, заслуживает ли Ефремов таких денег? Пишите в комментариях.