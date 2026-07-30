Анастасия Волочкова решилась сделать пересадку бровей

О своих планах она сообщила в социальных сетях после встречи со специалистом в профильной клинике, отметив, что процедура будет проходить без хирургического вмешательства.

Волочкова подчеркнула, что долгое время не решалась менять привычный образ, так как перманентный макияж устраивал ее.

Однако появление новых технологий убедило ее попробовать современный вариант. Балерина планирует начать процедуру после возвращения с Мальдив.

Ранее артистка не раз заявляла о настороженном отношении к пластическим операциям и агрессивным косметологическим вмешательствам. Тем не менее, в начале года ей пришлось лечь под нож хирурга из-за серьезной проблемы с левым бедром.

Изношенная хрящевая ткань привела к сильным болям и ограничению подвижности.

В Германии Волочковой провели сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Артистка признавалась, что российские врачи отказались браться за вмешательство, ссылаясь на специфику ее физической подготовки и высокие нагрузки.

В немецкой клинике операцию провели два профессора, а сама балерина уже на следующий день попыталась выполнить шпагат, что привело к расхождению швов. Восстановление длилось около месяца, после чего она снова вышла на сцену. Стоимость лечения составила около трех миллионов рублей.