Анастасия Волочкова о «госпитализации»: «Боль такая сильная, что я даже согласилась на обкалывание гематомы»

Недавно во многих СМИ прошла информация, что балерину Анастасию Волочкову экстренно госпитализировали в ЦИТО (Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Приорова).

Поскольку после больших физических нагрузок у нее случился надрыв мышцы.

И положение настолько тяжелое, что артистка призвала общественность молиться за нее.

Как пояснила Анастасия Волочкова, СМИ, распространившие эти сведения, излишне драматизировали ситуацию. А о том, что случилось на самом деле, известная балерина рассказала Teleprogramma.org.

«Никакой больницы нет. Вы знаете, что три с половиной месяца назад мне сделали тяжелейшую операцию в Германии по пересадке тазобедренного сустава. Немецкие профессора умоляли меня не давать никакую нагрузку, не надевать пуанты и просто дать возможность импланту прижиться, - объяснила Анастасия. - Но вы все знаете, я не могу без сцены. Это были две самые страшные недели в моей жизни в чужой стране с операцией под наркозом».

Анастасия Волочкова: «Не прошло и двух недель, как я отбросила эти костылюшки и надела 15-сантиметровые кэблы»

- Когда вы все-таки уже нарушили предписания врачей?

- Когда я приехала в Москву, не прошло и двух недель, как я отбросила эти костылюшки и надела 15-сантиметровые кэблы. Я вышла на красную дорожку премии и исполняла песню на сцене.

А спустя три недели после операции уже начала свои концертные программы. Еще находясь в клинике, зарядила их до середины августа.

И получилось так, что я уже потихонечку стала заниматься раньше времени, выполнять свои экзерсисы. Потом в дни концертов с музыкальной программой начала репетировать с партнерами.

Постепенно включала по одному дуэту из моего шоу «Одержимость». Сначала один дуэт, в следующем концерте - два, затем три. А уже семь последних концертов прошли с танцами. Эту нагрузку давать было нельзя…

- Однако вы дали…

- Но я же делаю все «по-волочковски» - так, как подсказывает мое сердце. Однако это все обернулось тем, что у меня произошел надрыв приводящей мышцы, и возникла очень большая гематома с отеком, кровоизлиянием.

Это, конечно, дикая боль. Самый пик произошел после 11 июля, после концерта в Строгино. Безусловно, я забила тревогу, поехала в ЦИТО к моим профессорам, которые ведут меня как реабилитологи после операции.

Они выявили, что надрыв мышцы действительно есть, и он достаточно серьезный. Это не такая уж смертельная ситуация, но меня попросили дать организму покой. Сегодня я еще раз была в ЦИТО, и мне разрешили заниматься.

Следующий концерт намечен на 24 июля. Я не думаю, что смогу танцевать, но моя программа музыкального характера полностью состоится. Еще останется два концерта – 2 и 7 августа. Верю, что 7-го числа я уже выйду на сцену с танцем. Но просто ситуация состоит в том, что я занимаюсь своим восстановлением.

Недавно я побывала в клинике эстетической медицины. Просто меня пригласили, зная, что у меня выходной день, сделать одну уходовую интересную аппаратную процедурку на лицо.

Я туда поехала, но когда специалисты увидели вот эту гематому, главный доктор клиники Ирина Сергеевна Никитенко сказала: «Настя, у нас есть и аппараты, и инъекции, помогающие спортсменам».

Этот уникальный аппарат называется «Индибо», я делала его и до операции. В общем, в этой клинике мне помогли. Эта гематома и немножко цвет поменяла. А если показать то, что было раньше, то можно ужаснуться.

Сама гематома была практически черного цвета. И, конечно, меня пугал тот желвак, который возник в ней.