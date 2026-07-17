Анастасия Волочкова о «госпитализации»: «Боль такая сильная, что я даже согласилась на обкалывание гематомы»

Недавно во многих СМИ прошла информация, что балерину Анастасию Волочкову экстренно госпитализировали в ЦИТО (Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Приорова).
Поскольку после больших физических нагрузок у нее случился надрыв мышцы.
И положение настолько тяжелое, что артистка призвала общественность молиться за нее.
Как пояснила Анастасия Волочкова, СМИ, распространившие эти сведения, излишне драматизировали ситуацию. А о том, что случилось на самом деле, известная балерина рассказала Teleprogramma.org.
«Никакой больницы нет. Вы знаете, что три с половиной месяца назад мне сделали тяжелейшую операцию в Германии по пересадке тазобедренного сустава. Немецкие профессора умоляли меня не давать никакую нагрузку, не надевать пуанты и просто дать возможность импланту прижиться, - объяснила Анастасия.
- Но вы все знаете, я не могу без сцены. Это были две самые страшные недели в моей жизни в чужой стране с операцией под наркозом».
Анастасия Волочкова: «Не прошло и двух недель, как я отбросила эти костылюшки и надела 15-сантиметровые кэблы»
- Когда вы все-таки уже нарушили предписания врачей?
- Когда я приехала в Москву, не прошло и двух недель, как я отбросила эти костылюшки и надела 15-сантиметровые кэблы. Я вышла на красную дорожку премии и исполняла песню на сцене.
А спустя три недели после операции уже начала свои концертные программы. Еще находясь в клинике, зарядила их до середины августа.
И получилось так, что я уже потихонечку стала заниматься раньше времени, выполнять свои экзерсисы. Потом в дни концертов с музыкальной программой начала репетировать с партнерами.
Постепенно включала по одному дуэту из моего шоу «Одержимость». Сначала один дуэт, в следующем концерте - два, затем три. А уже семь последних концертов прошли с танцами. Эту нагрузку давать было нельзя…
- Однако вы дали…
- Но я же делаю все «по-волочковски» - так, как подсказывает мое сердце. Однако это все обернулось тем, что у меня произошел надрыв приводящей мышцы, и возникла очень большая гематома с отеком, кровоизлиянием.
Это, конечно, дикая боль. Самый пик произошел после 11 июля, после концерта в Строгино. Безусловно, я забила тревогу, поехала в ЦИТО к моим профессорам, которые ведут меня как реабилитологи после операции.
Они выявили, что надрыв мышцы действительно есть, и он достаточно серьезный. Это не такая уж смертельная ситуация, но меня попросили дать организму покой. Сегодня я еще раз была в ЦИТО, и мне разрешили заниматься.
Следующий концерт намечен на 24 июля. Я не думаю, что смогу танцевать, но моя программа музыкального характера полностью состоится. Еще останется два концерта – 2 и 7 августа. Верю, что 7-го числа я уже выйду на сцену с танцем. Но просто ситуация состоит в том, что я занимаюсь своим восстановлением.
Недавно я побывала в клинике эстетической медицины. Просто меня пригласили, зная, что у меня выходной день, сделать одну уходовую интересную аппаратную процедурку на лицо.
Я туда поехала, но когда специалисты увидели вот эту гематому, главный доктор клиники Ирина Сергеевна Никитенко сказала: «Настя, у нас есть и аппараты, и инъекции, помогающие спортсменам».
Этот уникальный аппарат называется «Индибо», я делала его и до операции. В общем, в этой клинике мне помогли. Эта гематома и немножко цвет поменяла. А если показать то, что было раньше, то можно ужаснуться.
Сама гематома была практически черного цвета. И, конечно, меня пугал тот желвак, который возник в ней.
Вот так выглядит нога Анастасии. Фото: из архива балерины
Анастасия Волочкова: «Ребята, не надо драматизировать»
- Как сейчас продвигается лечение?
- Сегодня мне вновь делали процедуру «Индибо», цветовую терапию. Боль такая сильная, что я даже согласилась на обкалывание гематомы при моем очень большом страхе иголок. И даже на противовоспалительную капельницу с янтарной кислотой.
В общем, сейчас идет процесс восстановления. С завтрашнего дня я буду потихонечку заниматься. Но главное для меня сейчас – не совершить прежних ошибок, не рвать жилу, не растягивать слишком мою бедную несчастную ногу. Просто делать все постепенно, аккуратно и потихоньку.
Но меня восхищают те люди, которым небезразлична моя судьба, которые беспокоятся за меня. Мне многие пишут: и незнакомые люди, и представители СМИ.
И вы знаете, недавно я побывала на премии Fashion TV в зале Торжеств. И когда я села в машину и еще не успела доехать до дома, как мне уже звонят журналисты, которых я знаю. Но, слава Богу, они благоразумны так же, как и вы, и решили все узнать из первых уст.
И когда они мне сообщили, что прошла информация, будто меня госпитализировали, увезли в больницу, что у меня тяжелая травма… Вы знаете, голь на выдумку хитра, и про меня много всяких вымыслов. Но не до такой же степени…
Когда я хотела разместить пост в своей соцсети, я наткнулась на некий пост, выложенный одним порталом. И там была информация, что у меня действительно тяжелая травма, что меня госпитализировали.
Анастасия Волочкова. Фото: из архива балерины
- Как это получилось?
- А фотографию они выложили ту, что я разместила в своей соцсети из ЦИТО, с тем, что я приехала сделать УЗИ к спортивным профессорам. Я хотела узнать, что произошло с этим кровоизлиянием.
И представляете, то, что я выкладываю со своим текстом, полностью искажается и выкладывается в совершенно другом, драматичном варианте.
Поэтому я ничего не могу сказать, кроме того, что: «Не надо, ребят, драматизировать». Я и сама нервничаю, переживаю. Для меня это большая боль не только физическая, но и душевная.
Я так старалась выйти на сцену после операции с танцами. Поймите, это тяжелейшая операция. И когда люди делают ее в России, то многие потом ходят с палочками или ходунками.
Это могли бы быть разные последствия. Поэтому Леша Ягудин, к которому я обратилась, сам переживший такую пересадку, дал мне адрес лучшей ортопедической клиники в Германии.
Я благодарна этим профессорам, до сих пор на связи с ними, присылаю им видео своих работ. Мол, здесь я подняла ножку так, тут станцевала вот так, выполнила вот такой экзерсис.
То есть, меня не оставляют. Но есть некоторые недалекие люди, которые вместо того, чтобы позвонить мне напрямую, разносят небылицы, которые подхватывают все.
Сейчас я занимаюсь только одним – восстановлением своего здоровья. А это очень важно.
Ну и спасибо всем, кто поддерживает меня. Для меня это серьезный психологический момент.