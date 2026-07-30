Анастасия Волочкова о пересадке бровей: «Мне дали время, о, Господи»

По словам Волочковой, она посетила студию по бровям, где ей рассказали о технологии. Однако балерина считает эту процедуру слишком ответственным шагом, чтобы принимать его быстро.

«Дело в том, что это очень такой... ответственный шаг. Там волоски пересаживаются собственные из головы. О, Господи», — поделилась артистка с Teleprogramma.org.

Она также уточнила, что сомневается из-за того, что ее собственные волосы на голове не отличаются густотой. Поэтому она попросила дать ей время подумать после отпуска на Мальдивах, куда она планирует отправиться после концертов 2 и 7 августа.

«Я просто попросила, чтобы мне дали время спокойно слетать на Мальдивы и принять решение, надо мне это или нет», — объяснила Волочкова.

Близкая подруга балерины, фотограф Елена Голицына, напротив, отговаривает ее от процедуры. Она считает, что Волочковой лучше продолжать пользоваться карандашом для бровей, чтобы не рисковать.

«Она вообще отговаривает, потому что говорит, что у меня свой особенный стиль и что мне лучше подкрашивать брови карандашиком, чтобы немножко посветлее свет был, и не рисковать», — рассказала артистка.

Волочкова подчеркнула, что никогда не делала серьезных косметологических вмешательств, ограничиваясь лишь аппаратными процедурами.

«Это правда, это серьезный момент. Я не отношусь к этому как к чему-то легкому», — заявила она.

При этом балерина напомнила, что недавно перенесла тяжелую хирургическую операцию по замене тазобедренного сустава из-за коксартроза четвертой степени. Однако это был вынужденный шаг, а косметологические процедуры она рассматривает с гораздо большей осторожностью.