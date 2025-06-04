Анастасия Макеева проиграла суд из-за забора на парковке

Известная актриса Анастасия Макеева, звезда мюзиклов, победительница шоу 'Три аккорда' и обладательница ролей в таких фильмах, как 'Всадник по имени Смерть' и 'Каренина: история Вронского', оказалась в центре судебного разбирательства из-за самовольно установленного забора на парковочном месте. Об этом стало известно МК. RU .

Артистка, проживающая в элитном жилом комплексе рядом с 'Лосиным Островом', решила обезопасить свой автомобиль от возможных повреждений. Для этого Макеева распорядилась возвести металлическое ограждение вокруг своего машино-места на подземной стоянке.

Однако, как выяснилось, актриса не учла необходимость согласования подобной конструкции с общим собранием собственников жилья. Более того, забор был оборудован дверью с замком, что ограничило доступ коммунальных служб к общедомовому имуществу.

Нарушение было зафиксировано сотрудниками Мосжилинспекции в сентябре 2023 года. Макеевой было выдано предписание о демонтаже забора, но актриса проигнорировала его.

В мае 2024 года последовало повторное предупреждение, которое также осталось без реакции. В результате управляющая компания ЖК была вынуждена обратиться в Преображенский суд Москвы.

Суд встал на сторону управляющей компании, подтвердив незаконность самовольного строительства. Теперь Анастасии Макеевой предстоит демонтировать ограждение и оплатить государственную пошлину в размере 6000 рублей.

Несколько лет назад имя Анастасии Макеевой очень часто мелькало в заголовках СМИ. Поводом был ее брак с плиточником Романом Мальковым. Ради любви к красавице-актрисе мужчина оставил жену и четверых детей.

Один из наследников Малькова переехал жить к отцу, но позже стало известно, что звезда выставила пасынка за дверь.

Бывшая жена Романа Малькова, Светлана, была так впечатлена развитием событий в своей жизни, что написала об этом целую книгу.