Алина Загитова о романе с женатым бизнесменом: «Мы не скрываем»

Слухи о романе фигуристки активизировались после того, как в сети появились снимки с отдыха в Шанхае. На одном из кадров Алина сидит на плечах у молодого человека, лицо которого было скрыто от камеры.

Подпись под фотографией гласила:

«Мы не афишируем, но и не скрываем».

Позднее пару заметили на вечере бокса в Екатеринбурге, где фигуристка сопровождала спутника, не пытаясь скрываться от объективов.

Внимательные поклонники быстро вычислили избранника — им оказался 26-летний Артем Чечихин, сын продюсера Юрия Чечихина и внук главы Росгвардии Виктора Золотова.

Молодой человек учился в частной школе в Великобритании, занимался криптовалютным бизнесом и даже снимался в музыкальных клипах.

Однако вокруг этих отношений разгорелся скандал. В социальных сетях появилась информация о том, что Чечихин может быть женат. Под одной из публикаций девушки, которую называют супругой Артема, пользователь оставил комментарий:

«Это ж мужик Загитовой».

На что последовал резкий ответ:

«Ей не впервой с женатыми возиться».

После этого профиль предполагаемой жены был закрыт.

Ни Загитова, ни Чечихин официально не подтверждали и не опровергали слухи о статусе их отношений. На VK Fest журналисты вновь попытались выведать у фигуристки подробности, заметив, что в ее социальных сетях регулярно появляются фотографии с дорогими букетами.

Ответ спортсменки был лаконичным:

«Я наверное скажу так: личное — не публичное».

Этой фразой она дала понять, что не намерена делать личную жизнь достоянием общественности.

Напомним, Алина Загитова стала единственной фигуристкой в истории России, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании. Спортсменка приостановила соревновательную карьеру в 2019 году, но продолжает выступать в ледовых шоу и развивает именной центр фигурного катания в Казани.