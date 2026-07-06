Алина Загитова показала дорогой подарок после слухов о романе с женатым мужчиной

Судя по кадрам, которые она выложила в соцсетях, в помещении царит настоящий цветочный рай — белые розы и другие композиции заполнили все пространство. Сама спортсменка не стала комментировать, от кого именно получила подарок, но подписала пост: «Настроение».

Между тем поклонники обратили внимание, что роскошные цветы совпали по времени со скандальными новостями о личной жизни фигуристки.

Ранее в СМИ появилась информация, что Загитова якобы встречается с женатым мужчиной. Детали этих слухов не раскрываются, но публикация цветочного подарка лишь подогрела интерес к персоне олимпийской чемпионки.

Сама Алина пока не давала официальных комментариев по поводу своей личной жизни, предпочитая сохранять приватность. Она продолжает участвовать в ледовых шоу и ведет активную социальную жизнь, но вопросы о романах обходит стороной.

В последнее время фигуристка старается меньше публиковать личные фото, сосредоточившись на творческих и профессиональных проектах.

Поклонники же продолжают строить догадки о том, кто мог стать автором столь щедрого жеста.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, а также чемпионка мира и Европы. В 2019 году она взяла паузу в карьере, но с тех пор не объявляла о завершении выступлений.

В 2023 году Загитова возобновила тренировки и участвовала в ледовых шоу, а также стала ведущей проекта «Ледниковый период» на Первом канале.

В 2024 году она продолжила карьеру в качестве постановщика номеров и участницы сборных ледовых шоу.

В 2025 году спортсменка активно работала над новыми постановками, а также появлялась в рекламных кампаниях и на светских мероприятиях. В июне 2026 года она стала гостьей программы «Вечерний Ургант», где впервые рассказала о возможном возвращении в большой спорт, но не уточнила сроки.

В 2026 году в СМИ неоднократно появлялись слухи о ее отношениях, но сама спортсменка их не комментировала. Она также продолжает оставаться одной из самых узнаваемых фигуристок в России и за рубежом.

В последние годы ее имя все чаще упоминается в контексте не столько спортивных достижений, сколько статуса и влияния в мире шоу-бизнеса. В 2025 году она стала лицом нескольких брендов, а также вошла в список самых высокооплачиваемых спортсменок России.