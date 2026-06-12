Алина и Павел Буре официально развелись

Спустя 17 лет брака Павел Буре и его супруга Алина официально оформили развод. Бывшая жена легендарного хоккеиста, которого прозвали «русской ракетой», раскрыла некоторые подробности разрыва отношений. По ее словам, юридическая процедура расторжения брака завершилась только сегодня.

Дети — сын Павел и дочери Полина и Анастасия — остались жить с матерью. При этом Алина четко дала понять, что не планирует переезжать в США вместе с наследниками.

«Я патриот своей страны, я счастлива тут», — подчеркнула она.

В распаде семьи женщина винит бывшего мужа. По мнению Алины, Павел мог бы сохранить брак, если бы проявил больше усилий.

«Если бы Павел хотел сохранить свою семью, он бы это сделал любой ценой и думал не о своих амбициях, а прежде всего о будущем своих детей!» — уверена она.

Говоря о детях, экс‑супруга хоккеиста заверила, что делает все возможное, чтобы их уровень жизни не изменился.

«Уровень жизни моих детей я сохраняю прежний по сей день и финансовую нагрузку пока несу одна!» — эмоционально отметила она.

Алина также уточнила, что не собирается ограничивать общение Павла с детьми — спортсмен может видеться с ними в любое время. Кроме того, женщина призналась, что пока не определилась, оставит ли она фамилию бывшего мужа.

Теперь супругам предстоит раздел внушительного совместного имущества — его оценивают примерно в 70 миллионов долларов.

Ранее Алина уже высказывала свое видение причин разлада в семье: она утверждала, что в их отношения вмешивалась свекровь, и это сыграло свою роль в разрушении брака.