«Лезла к нам»: экс-жена Павла Буре обвинила свекровь в разводе

Экс‑супруга Павла Буре возложила вину за крах брака на свою свекровь. О проблемах в семье хоккеиста стало известно в начале 2026 года. Супруги несколько месяцев не давали комментариев, но теперь Алина решилась поделиться подробностями.

На первый взгляд союз Павла и Алины Буре казался безупречным: 17 лет совместной жизни, трое детей, отсутствие громких конфликтов и публичных споров. Спортсмен именовал избранницу своей «первой и единственной любовью», однако в начале 2026 года выяснилось, что пара инициировала бракоразводный процесс.

При этом достичь договоренности мирным путем не получилось — бывшие супруги обратились в суд, чтобы решить не только вопрос раздела совместно приобретенного имущества, но и определить место проживания троих несовершеннолетних детей.

Павел по‑прежнему не комментирует ситуацию, тогда как Алина пошла на контакт с аудиторией и дала честные ответы на ряд вопросов. Один из подписчиков спросил, каковы сейчас ее взаимоотношения со свекровью. Буре призналась, что мать бывшего мужа нередко вмешивалась в их семейную жизнь.

«Она, к моему большому сожалению, практически никак не участвовала в жизни моих детей и не поддерживала меня. Но она активно участвовала в жизни своего сына и очень много лезла к нам в отношения, что было очень зря! Сегодняшние последствия тоже благодаря ей, увы!» — заявила Алина Буре.

Даже в столь сложной ситуации Алина стремится не предавать огласке семейные разногласия, поскольку все еще рассчитывает на мирное разрешение конфликта — прежде всего ради детей. По словам Буре, она была с Павлом с 17 лет, отдавала ему все самое ценное и любила сильнее всех на свете, а сейчас ни о чем не сожалеет, ведь тоже испытала счастье.

«У меня есть страх за детей и за их будущее. От предательства, к сожалению, никто не застрахован. Но это не моя потеря, а его! Я живу ради моих детей и делаю все в первую очередь для них и никак иначе!» — продолжила делиться переживаниями Буре.

Замуж Алина теперь выходить зареклась. Говорит, что это слишком дорогое удовольствие.