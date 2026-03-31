Алибасов о ссоре Кудрявцевой и Гордон: "Ведущий и управленец не могут сочетаться в одном человеке"

По мнению шоумена Бари Алибасова, проблема в том, что звезды взяли на себя функции деловых людей, с которыми не справились.

Алибасов уверен, что Катя и Лера — прекрасные ведущие, но управленческие задачи не для них. Ошибка, по его словам, в том, что они попытались договариваться напрямую, без профессиональных менеджеров.

"В большом бизнесе, например у Ротшильдов или Рокфеллеров, все сделки ведутся через доверенных людей, а главы семей не опускаются до оперативного управления. И у российских звезд должно быть так же", - заявил он в разговоре с Teleprogramma.org.

В пример продюсер привел Ольгу Бузову. По его словам, у нее есть профессиональная команда, которая занимается делами, а сама телеведущая не вмешивается. Как результат — при всей своей медийности она ни с кем не ссорится.

"Звездный ведущий и успешный управленец редко сочетаются в одном человеке" – добавил он.

Ссора Кудрявцевой и Гордон, по его мнению, — очередное доказательство того, что звездам не стоит брать на себя функции бизнес-партнеров. И что бы ни говорили о деньгах и авторских правах, изначально проблема была в том, что они попытались совместить несовместимое.

Напомним, Екатерина Гордон недавно заявила, что их с Лерой Кудрявцевой дуэт "Зависть" прекратил существование, а дружба закончилась. Причиной стали разногласия по поводу авторских прав на песни, которые, по словам Гордон, спровоцировала продюсер Татьяна Тур.