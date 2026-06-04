Алена Кравец о пентхаусе Нелли Кобзон на Арбате: «Там очень большая коммуналка»

Как рассказала Кравец Teleprogramma.org, большую часть времени Нелли Кобзон живет в Подмосковье, в Немчиновке, где у нее большой дом. Городская суета и шум центральных улиц ее никогда не привлекали.

«В той квартире на Арбате никто не живет, а налог на нее платится большой, потому что это элитная недвижимость стоимостью под миллиард, как я знаю. Плюс там очень большая коммуналка», — цитирует Кравец.

По ее словам, продажа жилья связана не с финансовыми трудностями, а с банальной нецелесообразностью. Тем более что у вдовы Кобзона, по сведениям из открытых источников, нет иного регулярного дохода, кроме пенсии.

Речь идет о двухэтажной квартире площадью около 600 квадратных метров в элитном жилом комплексе «Груббер Хаус» на Новом Арбате. Изначально объект оценивался примерно в 500 миллионов рублей, однако сейчас недвижимость, по данным СМИ, выставлена на закрытые торги за 1 миллиард рублей.

Внутри квартиры с момента смерти певца в 2018 году практически ничего не меняли. Сохранилась оригинальная мебель и антуражная обстановка, созданная при жизни Кобзона.

В какой-то момент у семьи была мысль сделать в пентхаусе музей, но от этой идеи отказались — элитный жилой комплекс не лучшее место для музея, да и сама вдова, судя по всему, не готова тратить силы на содержание мемориальной квартиры.

Кравец также опровергла домыслы о возможной эмиграции вдовы артиста. По ее словам, Нелли Кобзон никуда уезжать не планирует — она любит Россию, здесь покоится ее муж, поэтому разговоры о переезде за границу не соответствуют действительности.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Многие годы он боролся с онкологическим заболеванием, перенес несколько тяжелых операций. После его смерти все наследство перешло к вдове Нелли Кобзон, с которой он прожил в браке 47 лет.

В собственности семьи также находится земельный участок площадью два гектара в подмосковной Баковке с тремя жилыми домами и хозяйственными постройками, а также автомобиль Mercedes-Maybach.

Сама Нелли Кобзон ведет непубличный образ жизни и редко появляется на светских мероприятиях, предпочитая проводить время в семейном особняке.